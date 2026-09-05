Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Steve Feinberg. Ảnh: Bloomberg

Theo trang Army Times, đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại Lầu Năm Góc khi cơ quan này đang trải qua tình trạng biến động nhân sự cấp cao bất thường.

3 nguồn thạo tin nói nỗ lực trên đã được tiến hành từ tháng 6, bao gồm cả các cuộc trao đổi với các nghị sĩ cấp cao tại Thượng viện Mỹ về việc liệu những ứng viên do chính quyền lựa chọn có nhận đủ sự ủng hộ để được phê chuẩn hay không. Một nguồn tin cho biết tính đến cuối tháng 8, quá trình xem xét vẫn đang diễn ra. Hiện chưa thể xác định Nhà Trắng bắt đầu xem xét các ứng viên từ thời điểm nào.

Các nguồn tin lưu ý hiện chưa có quyết định nào về việc cách chức ông Feinberg. Họ cũng không cho biết lý do tại sao Nhà Trắng xem xét các phương án thay thế cũng như không tiết lộ những ứng viên đang được cân nhắc.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố: “Những người được gọi là 'nguồn tin giấu tên' không biết họ đang nói về điều gì. Tổng thống Trump đánh giá cao công việc của Bộ trưởng Hegseth, Thứ trưởng Feinberg và toàn thể Bộ Chiến tranh. Những thành tựu của họ trong chiến dịch 'Cơn cuồng nộ dữ dội', chiến dịch 'Quyết tâm tuyệt đối' và chiến dịch 'Búa tạ lúc nửa đêm' đã nói lên tất cả”. Bà Kelly đã đề cập đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran và Venezuela.

Lầu Năm Góc phủ nhận đang có quy trình thay thế Thứ trưởng Feinberg. Khi được báo giới đề nghị bình luận, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra tuyên bố khẳng định ông Feinberg nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của cấp trên và “sẽ không đi đâu cả”.

Lầu Năm Góc không đưa ra bình luận của Thứ trưởng Feinberg và từ chối bố trí cuộc phỏng vấn với ông.

Nếu ông Feinberg, tỷ phú đồng sáng lập quỹ đầu tư Cerberus Capital Management rời vị trí, đây sẽ là sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất tại một bộ đã chứng kiến hàng loạt quan chức cấp cao ra đi dưới thời Bộ trưởng Hegseth.