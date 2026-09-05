Tòa án quận Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: SBS

Theo hãng thông tấn Yonhap, người đàn ông 43 tuổi, không được công bố danh tính, bị phát hiện nhận chỉ thị từ một đặc vụ Triều Tiên thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram trong khoảng tháng 5 - 6/2021, yêu cầu ông ta thu thập thông tin về những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và các hoạt động của họ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, người đàn ông này nhận khoảng 660 triệu Won (479.346 USD) tiền ảo từ đặc vụ Triều Tiên để làm vốn đầu tư tiền số. Sau đó, người này tiếp cận lãnh đạo một tổ chức của người đào tẩu Triều Tiên và đề nghị tài trợ cho họ. Ông ta yêu cầu lãnh đạo nhóm lập một ví tiền điện tử, rồi chuyển địa chỉ ví cho đặc vụ Triều Tiên.

Sau khi đặc vụ Triều Tiên chuyển số Bitcoin trị giá 1 triệu Won dưới danh nghĩa quyên góp, người đàn ông nhận được các video và hình ảnh cho thấy tổ chức trên phát tán tờ rơi chống Bình Nhưỡng. Tiếp theo, người đàn ông được chỉ thị thu thập thông tin cá nhân của 7 quân nhân đang tại ngũ, trong đó có đơn vị công tác và số đăng ký cư trú, đồng thời tìm cách tuyển mộ họ làm gián điệp.

Đối tượng đã thuê một công ty điều tra tư nhân để thu thập thông tin về một trong 7 quân nhân. Sau đó, công ty này cung cấp các thông tin về đơn vị công tác, nơi cư trú, lịch trình và hoạt động của quân nhân nói trên để đổi lấy 2,5 triệu Won tiền điện tử.

Tòa án Trung tâm Seoul kết luận đối tượng vi phạm Luật An ninh quốc gia Hàn Quốc, với lý do thông tin về những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cần được bảo vệ vì chúng có thể bị sử dụng để gây tổn hại cho họ hoặc gia đình họ.

Trong một vụ án khác, tòa án tối cao Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái đã tuyên phạt người đàn ông này 4 năm tù vì tiếp cận một quân nhân đang tại ngũ và làm rò rỉ bí mật quân sự.