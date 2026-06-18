Hãng tin CNN dẫn lời ông Hegseth phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ hôm nay (18/6): "Đây sẽ là một cuộc xem xét thực sự, được thiết kế để đảm bảo NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược tới việc châu Âu tăng cường trách nhiệm chính trong việc phòng thủ cho châu lục này".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Theo ông Hegseth, quá trình tái xem xét sẽ "kiểm tra tư thế lực lượng và các căn cứ của Mỹ ở châu Âu”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mô tả đây là một cách "biến NATO trở lại thành một liên minh quân sự tập trung vào sức mạnh cứng và khả năng răn đe thực sự".

"Đây là một cuộc xét duyệt lại mà một số quốc gia sẽ thất bại và những quốc gia khác sẽ vượt qua một cách xuất sắc", ông Hegseth nói.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ có phát biểu trên vào thời điểm quan trọng đối với châu Âu, nơi đang bị lung lay vì các tuyên bố gần đây của giới chức Washington về kế hoạch cắt giảm số lượng binh lính và trang thiết bị của Mỹ triển khai ở châu Âu.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 17/6 xác nhận Mỹ đã giảm đóng góp cho mô hình huy động lực lượng chung của liên minh. Song, ông Rutte đã tìm cách giảm nhẹ tác động của điều đó.

"Chúng tôi đã xem xét sự phân công lao động đối với các lực lượng thông thường. Chúng tôi thấy rằng các đồng minh châu Âu và Canada đang sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng làm nhiều hơn. Dựa trên điều này, Mỹ đã điều chỉnh cam kết của họ đối với mô hình lực lượng NATO", Tổng thư ký NATO cho hay, đồng thời nhấn mạnh Mỹ với “ô hạt nhân” của mình vẫn cam kết đóng góp cho liên minh.

Ông Hegseth, Tổng thống Donald Trump và các quan chức khác của chính quyền Mỹ thường xuyên chỉ trích NATO, cáo buộc các nước thành viên liên minh ở châu Âu đang hưởng lợi từ chi tiêu quân sự của Mỹ. Các nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đột ngột hủy bỏ 2 đợt triển khai quân sự của Mỹ đến châu Âu và ra lệnh rút bớt khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong năm tới, sau khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz nảy sinh mâu thuẫn về cuộc xung đột Iran.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quân sự của mình. Năm ngoái, họ đã cam kết sẽ chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, gấp hơn 2 lần mục tiêu 2% GDP trước đó.