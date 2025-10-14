Theo báo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/10 đã ca ngợi nỗ lực của giới chức Texas trong việc điều chuyển và thay thế một số binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia của bang này được triển khai tới Chicago.

"Tiêu chuẩn cao nhất đã trở lại Bộ Quốc phòng", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Tuần trước, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã triển khai khoảng 200 lính Vệ binh quốc gia tới Chicago để "trấn áp tội phạm" theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, nhưng hình ảnh về nhóm binh sĩ này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth điều chuyển các lính Vệ binh không đủ tiêu chuẩn. Ảnh: Forbes

Trong bức ảnh được truyền thông địa phương đăng tải, một số binh lính làm nhiệm vụ ở Chicago đã xuất hiện với ngoại hình có phần nặng nề và ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng với vóc dáng như vậy, liệu họ có phù hợp với những yêu cầu do Bộ trưởng Hegseth mới đặt ra vào tháng trước hay không. Một số người dùng mạng xã hội lại mỉa mai nhóm quân nhân thừa cân là biệt đội "Bữa ăn số 6", một cách chơi chữ dựa theo lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 6 thuộc Hải quân Mỹ.

Trong cuộc họp khẩn cấp với các tướng lĩnh cấp cao hồi tháng 9, ông Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn về thể chất và ngoại hình với quân nhân Mỹ, khẳng định việc binh lính thừa cân là không thể chấp nhận được.

"Mọi thứ bắt đầu từ thể chất và ngoại hình. Chúng ta không thể chấp nhận khi thấy các tướng lĩnh, đô đốc thừa cân trong hành lang Lầu Năm Góc hay ở các căn cứ trong và ngoài nước. Nếu Bộ trưởng Quốc phòng có thể tập luyện nghiêm túc, thì mọi quân nhân đều có thể. Thành thật mà nói, tôi vô cùng mệt mỏi khi thấy bất kỳ đội hình nào có binh lính thừa cân", ông Hegseth nói.