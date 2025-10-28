Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong lĩnh vực robot sinh học mô phỏng tự nhiên (biomimetic robotics), đó là một robot hình sứa trong suốt được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát và do thám dưới nước.

Robot giám sát hình sứa của Trung Quốc

Được phát triển bởi nhóm của Tao Kai tại Trường Cơ điện, Đại học Bách khoa Tây Bắc, thiết bị này mô phỏng chính xác hình dáng và chuyển động của sứa thật.

Với thân hình vòm mềm mại và hệ thống đẩy chất lỏng linh hoạt, robot có thể lướt đi nhẹ nhàng dưới nước, gần như không để lại dấu vết âm thanh hay hình ảnh trên cảm biến hay mắt thường.

Theo nhóm nghiên cứu, robot được chế tạo nhằm phục vụ phát hiện thông minh dưới nước, giám sát môi trường biển theo thời gian thực và nhiệm vụ trinh sát bí mật.

Robot sứa của Trung Quốc kết hợp hiệu suất năng lượng thấp, chuyển động êm ái và thiết kế gần gũi với sinh học, giúp nó đặc biệt phù hợp cho giám sát môi trường biển sâu hoặc kiểm tra cấu trúc dưới nước.

Với đường kính chỉ 12 cm và trọng lượng 57 gram, robot được cấu thành từ vật liệu điện cực hydrogel trong suốt, có xúc tu mềm dẻo mô phỏng chuyển động co - giãn của sứa thật.

Bộ phận truyền động điện thủy tĩnh hoạt động tương tự xung thần kinh của sinh vật tự nhiên, giúp robot di chuyển mượt mà, không rung động, không tạo tiếng ồn như các động cơ cánh quạt truyền thống.

Robot chỉ tiêu thụ 28,5 milliwatt điện, gần như không tạo ra nhiễu vật lý hoặc âm thanh, giúp nó ẩn mình hiệu quả.

Được trang bị camera siêu nhỏ và chip xử lý AI, robot có thể phát hiện, định danh mục tiêu dưới nước bằng học máy (machine learning), tự điều hướng và thu thập dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực.

Công nghệ này từng gây chú ý toàn quốc khi xuất hiện trên chương trình khoa học của Đài Truyền hình Trung ương CCTV hồi tháng 8, cùng với loạt robot mô phỏng sinh học khác như chim, châu chấu, thằn lằn và cá - minh chứng cho tham vọng của Trung Quốc trong việc hòa trộn sinh học với robot học tiên tiến.

Trong buổi trình diễn, Tao Kai cho thấy robot có thể giữ thăng bằng ổn định ngay cả khi dòng nước chảy mạnh, đồng thời nhận diện vật thể.

Thiết kế lấy cảm hứng từ tự nhiên, kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp robot cảm nhận và phản ứng linh hoạt với môi trường xung quanh, mở ra tương lai mới cho ngành robot sinh học dưới nước.

