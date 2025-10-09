Theo Financial News, dự án đặt ngoài khơi huyện Lăng Thủy (Hải Nam) đã chính thức đi vào vận hành hôm 7/10, với khoang máy chủ dữ liệu nặng tới 1.433 tấn, tương đương trọng lượng của khoảng 1.000 ô tô.

Trung tâm này lưu trữ và xử lý nhiều dịch vụ kỹ thuật số, từ đề xuất nhà hàng đến các ứng dụng du lịch, mở đầu cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch xây dựng mạng lưới dữ liệu dưới biển quy mô lớn.

Đây là một trong những dự án thương mại đầu tiên trên thế giới triển khai hạ tầng dữ liệu ngầm dưới nước, nhằm giảm đáng kể chi phí năng lượng vốn là thách thức lớn với các trung tâm dữ liệu trên đất liền - nơi nhu cầu xử lý ngày càng tăng mạnh do sự bùng nổ của AI và điện toán đám mây.

Làm mát tự nhiên bằng nước biển

Trung tâm dữ liệu dưới biển đầu tiên trên thế giới đặt tại Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Khác với các trung tâm dữ liệu truyền thống tiêu tốn năng lượng khổng lồ cho hệ thống làm mát, mô hình mới này tận dụng nước biển làm chất làm mát tự nhiên.

“Chúng tôi đặt toàn bộ khoang dữ liệu dưới biển sâu vì nước biển có thể giúp hạ nhiệt độ tự nhiên”, ông Pu Ding, Giám đốc dự án tại Shenzhen HiCloud Data Centre Technology, cho biết. “So với trung tâm dữ liệu trên đất liền, mô hình dưới biển giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ và chi phí vận hành”.

Mỗi khoang dữ liệu được đặt ở độ sâu 35m dưới mặt nước, chứa 24 giá máy chủ có thể vận hành tới 500 máy chủ. Nhờ nhiệt độ ổn định của môi trường biển, hệ thống duy trì hiệu suất cao trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường.

Trung tâm dữ liệu này nằm trong nỗ lực của tỉnh Hải Nam nhằm thu hút đầu tư quốc tế và phát triển khu thương mại tự do Hainan Free Trade Zone thành trung tâm công nghệ và đổi mới hàng hải của Trung Quốc.

Theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Hải Nam đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 100 khoang dữ liệu ngầm phục vụ nghiên cứu biển, dịch vụ số và sản xuất thông minh - một phần trong chiến lược mở rộng “kinh tế biển xanh”.

Dự án cũng hưởng lợi từ chính sách mới cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ trung tâm dữ liệu và dịch vụ viễn thông tại bốn thành phố lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Hải Nam.

Theo bà Giulia Interesse, biên tập viên China Briefing của công ty tư vấn Dezan Shira & Associates, “Chính sách này nhằm đáp ứng nhu cầu dữ liệu toàn cầu ngày càng tăng mạnh do AI tạo sinh và điện toán đám mây, đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia vào thị trường Trung Quốc”.

Dự án tại Hải Nam được xem là bước đi tiên phong vượt qua các thử nghiệm trước đây của phương Tây, như Project Natick của Microsoft khởi động từ năm 2014.

Microsoft từng thả một trung tâm dữ liệu thử nghiệm xuống biển Scotland năm 2018, với 855 máy chủ, vận hành trong hai năm trước khi kết thúc vào năm 2024 mà không thương mại hóa.

Ngược lại, Trung Quốc đã biến ý tưởng thử nghiệm thành thực tế thương mại, đưa hệ thống đi vào hoạt động thực tế và tích hợp nó vào chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.

Với bước tiến này, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vận hành trung tâm dữ liệu dưới biển quy mô thương mại, mở ra hướng phát triển mới cho ngành hạ tầng dữ liệu toàn cầu.

(Theo Interesting Engineering)