Trong đoạn video quay ngày 12/4, Edward Warchocki - robot Unitree G1 cao 1,3m đang trượt ván và chạy bộ để lùa đàn lợn, dù chúng hầu như phớt lờ và bỏ đi. Robot được trang bị ba lô, đệm đầu gối và đèn gắn trên mũ bảo hiểm.

Tài khoản X của robot này đăng dòng trạng thái hài hước: "Tôi đang lùa lợn rừng vào rừng".

Trước đó, robot G1 của Unitree cũng đã hoàn thành chuyến đi tự hành qua cánh đồng tuyết ở vùng Altay thuộc Tân Cương (Trung Quốc), đi bộ hơn 130.000 bước ở nhiệt độ -47,4°C trong khi vẽ biểu tượng Olympic Mùa đông trên băng.

Dự án Warchocki bắt đầu như một thử nghiệm công nghệ do doanh nhân Radosław Grzelaczyk dẫn dắt, với sự hỗ trợ từ nhà phát triển AI Bartosz Idzik, người xây dựng hệ thống đàm thoại cho robot.

Khác với các linh vật được lập trình sẵn kịch bản, robot này được thiết kế để tương tác động với con người trong môi trường thực tế.

Nó sử dụng sự kết hợp giữa các công cụ AI độc quyền và công nghệ hiện có để tạo ra phản hồi trong các cuộc trò chuyện trực tiếp, hướng tới mục tiêu hội thoại thích ứng thay vì các câu trả lời được lập trình sẵn.

Phản ứng của công chúng dao động từ tò mò đến nhiệt tình. Nhiều người chủ động tiếp cận robot trên đường phố để bắt tay, đặt câu hỏi và quay video đưa lên mạng xã hội. Những cuộc chạm trán ngẫu nhiên này đã trở thành điểm thu hút chính của dự án.

Dự án cũng bắt đầu thu hút sự chú ý thương mại. Hợp đồng quảng cáo đầu tiên của Edward Warchocki là quảng bá cho một chiếc đồng hồ sang trọng trị giá khoảng 80.000 złoty (tiền Ba Lan), đánh dấu sự gia nhập vào lĩnh vực tiếp thị qua KOLs.

Đối với các thương hiệu, KOL là robot hình người mang lại lợi thế rõ rệt: không vướng bê bối cá nhân, không cần nghỉ ngơi và luôn tuân thủ tuyệt đối chiến lược truyền thông.

Các nhà sáng tạo lập luận rằng mức độ kiểm soát này khiến robot trở thành công cụ tiếp thị đáng tin cậy. Dữ liệu tương tác ban đầu cũng cho thấy các tương tác mang tính mới lạ này có thể vượt trội so với những người có sức ảnh hưởng truyền thống.

Unitree G1 là robot hình người nhỏ gọn được thiết kế cho mục đích đa dụng và nghiên cứu. Robot cao khoảng 127 cm và nặng khoảng 35 kg.

Tùy thuộc vào cấu hình, thiết bị có từ 23 đến 43 động cơ khớp, cung cấp mô-men xoắn khớp tối đa 120 newton-m, cho phép di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn.

G1 được trang bị các hệ thống cảm biến tiên tiến, bao gồm LiDAR 3D, camera chiều sâu Intel RealSense và dải micro chống ồn hỗ trợ tương tác bằng giọng nói.

Nó hoạt động bằng pin tháo lắp nhanh dung lượng 9.000 mAh, cung cấp thời lượng sử dụng lên đến hai giờ và cho phép hoán đổi pin nhanh chóng.

Bộ vi xử lý 8 lõi tích hợp quản lý việc kiểm soát và phối hợp chuyển động, cho phép robot đi bộ với tốc độ lên tới 7,2 km/h. Hệ thống vận hành trên nền tảng UnifoLM, mô hình quy mô lớn thống nhất dành riêng cho robot của Unitree, đồng thời hỗ trợ học tăng cường nhằm cải thiện khả năng điều khiển chuyển động và thực thi tác vụ.

Ra mắt vào tháng 5/2024, G1 được định vị là robot hình người phân khúc phổ thông, với giá khởi điểm từ 99.000 NDT (khoảng 14.240 USD) tại Trung Quốc.

Thiết bị đã được sử dụng rộng rãi trong các sáng kiến nghiên cứu và phát triển toàn cầu nhằm khám phá các ứng dụng robot trong tương lai.

(Theo Interesting Engineering)