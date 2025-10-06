Là một “tín đồ” của Porsche, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đang sở hữu rất nhiều mẫu xe đắt tiền đến từ thương hiệu “ngựa chồm Đức” như Porsche 918 Spyder (giới hạn 918 chiếc trên toàn cầu), 911 Sport Classic (sản xuất giới hạn 1.250 chiếc), 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT, 911 GT3, 911 GT2, 930 Turbo,… Trong số đó có nhiều chiếc Porsche cổ rất hiếm tại Việt Nam.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe thân thiết với vị doanh nhân ngành cà phê đã đăng tải hình ảnh chiếc xe mới gia nhập bộ sưu tập xe nghìn tỷ của ông Vũ, khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, đây là chiếc Porsche 356A Speedster, sản xuất từ năm 1955 đến 1959.

Mẫu xe thể thao từ Đức này có số lượng rất hiếm, chỉ vỏn vẹn vài chiếc tại Việt Nam. Xe có ngoại thất màu trắng, mang thiết kế bo tròn, mềm mại đặc trưng của thương hiệu xe thể thao nước Đức. Tuy nhiên, chưa rõ lai lịch chiếc Porsche cổ của nhà sáng lập Trung Nguyên.

Được biết, mẫu Porsche 356A Speedster tại châu Âu hiện có giá khoảng 350.000-600.000 USD (tương đương 9,2-15,8 tỷ đồng) do số lượng rất ít trên thị trường. Nếu mua mới từ nước ngoài, có thể ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng cho chiếc xe 75 năm tuổi này. Nếu phục dựng lại từ xe cũ, chi phí để làm lại chiếc xe với diện mạo như hiện tại cũng tốn hàng tỷ đồng và nhiều thời gian.

Porsche 356 từng gây ấn tượng nhờ trọng lượng nhẹ và sự linh hoạt. Động cơ được đặt phía sau, với hai loại mui mềm và mui cứng (có thể tháo rời). Có tổng cộng 76.000 chiếc 356 được sản xuất từ năm 1948-1965, song còn khoảng một nửa số xe còn sử dụng được, dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Do đó, mẫu xe này hiện vẫn được nhiều đại gia chơi xe săn đón như ông Vũ.

Chiếc 356A Speedster trong bài có khoang nội thất được giữ gìn khá cẩn thận. Tuy đã trải qua hơn nửa thế kỷ sử dụng, các chi tiết bọc da đều còn khá mới dù đã xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”. Dòng chữ Porsche màu vàng trên táp-lô nhiều khả năng đã được “tân trang” lại. Vô-lăng 3 chấu đơn giản và không có nút bấm.

Hiện chưa có thông tin về động cơ của chiếc Porsche 356A Speedster này, nhưng mẫu 356A sử dụng loại động cơ vốn được hãng lắp trên chiếc Volkswagen Beetle. Đây là cỗ máy bốn xi-lanh cho công suất 50-130 mã lực tùy dung tích (1.290-1.588cc) và phiên bản, tăng gấp đôi so với động cơ trên Beetle.

