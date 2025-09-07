Italia lội ngược dòng đầy kịch tính khi đánh bại Brazil 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) để giành tấm vé vào chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Đội hình thi đấu
Armenia: Avagyan, Piloyan, Tiknizyan, Iwu, Harutyunyan, Zelarayan, Spertsyan, Muradyan, Hovhannisyan, Bichakhchyan, Barseghyan
Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Ronaldo, Neto, Felix
U23 Malaysia có chiến thắng hủy diệt 7-0 trước U23 Mông Cổ, trong khi U23 Lào chịu thất bại 7 bàn không gỡ trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026.
Quyết định buộc Rasmus Hojlund rời sân Old Trafford của HLV Ruben Amorim làm nhiều thành viên MU ngỡ ngàng.
Pháp vượt qua Ukraine 2-0 trong trận mở màn vòng loại World Cup 2026, ngày mà Kylian Mbappa cân bằng thành tích Henry.
Luis Enrique bị gãy xương đòn sau tai nạn xe đạp, và PSG xác nhận nhà cầm quân 55 tuổi sẽ phải phẫu thuật.