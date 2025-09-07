G0LeVP8XwAAu8 e.jpg
Niềm vui sướng của cậu bé khi đứng cạnh thần tượng Ronaldo
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier arm por.jpg
Bồ Đào Nha áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc
editorial_uefa_com armenia_v_portugal_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Joao Felix sớm mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành
G0LTL tXoAATCF8.jpg
G0LXlUZW0AAkzMR.jpeg
Sau đó, Ronaldo phá bẫy việt vị lẻn xuống nhân đôi cách biệt
G0LW3xOWkAE6sP7.jpg
CR7 ăn mừng bàn thắng
G0LcWD9WIAA1dC8.jpg
Joao Cancelo cũng lập công và tri ân đồng đội cũ Diogo Jota
G0LZeIDXgAA_WST.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0
G0LeGhhWgAAdclu.jpeg
Sang hiệp hai, Ronaldo nã đại bác tuyệt đẹp ghi bàn thứ 4 cho đội khách
G0LiFvtWEAAidwU.jpg
Joao Felix cũng lập cú đúp bàn thắng
G0LnlwZXQAAtj70.jpeg
Chiến thắng giòn giã của tuyển Bồ Đào Nha

Đội hình thi đấu 

Armenia: Avagyan, Piloyan, Tiknizyan, Iwu, Harutyunyan, Zelarayan, Spertsyan, Muradyan, Hovhannisyan, Bichakhchyan, Barseghyan

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Ronaldo, Neto, Felix

Nguồn ảnh: Uefa, 433, ESPN