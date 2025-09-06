HLV Luis Enrique vừa gặp sự cố ngoài ý muốn khi ngã xe đạp và được đưa vào bệnh viện cấp cứu với chấn thương gãy xương đòn.

Theo thông báo chính thức từ PSG, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải tiến hành phẫu thuật.

Luis Enrique phải nhập viện sau tai nạn xe đạp. Ảnh: EFE

Sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu, khi Luis Enrique – vốn là một người đam mê xe đạp – tham gia tập luyện như thường lệ.

PSG ngay lập tức gửi lời động viên và khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho Luis Enrique trong quá trình điều trị.

Luis Enrique đến PSG vào mùa hè năm 2023, sau quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022.

Ngay mùa đầu tiên, ông đã cùng đội bóng thủ đô nước Pháp chinh phục mọi danh hiệu quốc nội.

Mùa giải 2024/25, Luis Enrique viết trang sử mới cho PSG khi giành Champions League, cùng với cú ăn 3 ngoạn mục. Mới nhất là danh hiệu Siêu cúp châu Âu.

Thành công ấy giúp Luis Enrique củng cố vị thế vững chắc ở Parc des Princes, nơi ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một kỷ nguyên mới.

Bên ngoài sân cỏ, Luis Enrique nổi tiếng với tình yêu lớn dành cho môn xe đạp. Ông từng tham dự Cape Epic tại Nam Phi – giải đua địa hình nhiều chặng được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất thế giới, kéo dài gần 700 km.

Nhiều lần Luis Enrique đạp xe tới trung tâm huấn luyện PSG, coi đây như một phần trong lối sống thể thao của mình.

Tai nạn lần này khiến người hâm mộ lo lắng, song với ý chí mạnh mẽ và kinh nghiệm từng vượt qua nhiều thử thách, Enrique được tin tưởng sẽ sớm hồi phục để trở lại ghế huấn luyện.