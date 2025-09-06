Kylian Mbappe tiếp tục viết thêm một trang sử cho bóng đá Pháp với bàn thắng vào lưới Ukraine trong chiến thắng 2-0 ở vòng loại World Cup 2026.

Pha lập công ở phút 82 không chỉ giúp “Les Bleus” định đoạt trận đấu mà còn đưa anh cân bằng thành tích của Thierry Henry.

Pháp khởi đầu thuận lợi. Ảnh: FFF

Cả hai hiện cùng sở hữu 51 bàn thắng cho đội tuyển, nhưng Mbappe chỉ cần 91 trận để đạt được cột mốc ấy (Henry là 123 trận), một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc.

Olivier Giroud hiện đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Pháp với 57 pha lập công. Khoảng cách 6 bàn chỉ còn là vấn đề thời gian đối với Mbappe.

Ở tuổi 26, tiền đạo sinh ra tại Bondy (Paris) đang có con đường rộng mở để thiết lập những kỷ lục mới, thậm chí có thể đẩy xa cột mốc đến mức khó ai chạm tới trong nhiều năm tới.

Chiến thắng trước Ukraine một lần nữa cho thấy sức mạnh và sự thực dụng của đội bóng dưới thời Didier Deschamps.

Ngay từ phút thứ 10, Michael Olise đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm tinh tế sau pha kiến tạo của Barcola.

Pha lập công sớm giúp Pháp chơi thong dong, kiểm soát thế trận với nền tảng chắc chắn từ tuyến giữa. Ukraine có những thời điểm vùng lên, đặc biệt với cú sút dội cột của Zabarnyi, nhưng hàng thủ áo lam với Konate chỉ huy vẫn đứng vững.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất, dĩ nhiên, thuộc về Mbappe. Từ đường chuyền dài đầy cảm giác của Tchouameni, đội trưởng tuyển Pháp bứt tốc, đảo người loại bỏ hậu vệ Ukraine và sút chìm quyết đoán.

Mbappe cân bằng thành tích của Henry cho tuyển Pháp. Ảnh: FFF/Icon Sport

Một pha bóng hội tụ đủ tốc độ, kỹ thuật và bản năng sát thủ – những phẩm chất làm nên thương hiệu của Mbappe.

Đối với Deschamps, đây là màn ra quân hoàn hảo ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu: chiến thắng, giữ sạch lưới và các ngôi sao lớn đều để lại dấu ấn.

Tuy nhiên, Deschamps cũng nhận về nỗi lo khi Ousmane Dembele dính chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Hugo Ekitike – cầu thủ có lần đầu tiên khoác áo “Les Bleus”.

Tuyển Pháp sẽ tiếp tục hành trình vòng loại bằng chuyến làm khách trước Iceland.

Với tinh thần lên cao và Mbappe đang khát khao chinh phục kỷ lục, đội bóng áo lam có đủ cơ sở để hướng đến mạch thắng liên tiếp.