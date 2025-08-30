Sau thất bại tại Siêu cúp Saudi Arabia 2025, Al Nassr bước vào trận mở màn Saudi Pro League 2025/26 với quyết tâm cao nhất khi làm khách trên sân Al Taawoun. Đoàn quân Jorge Jesus sớm khẳng định sức mạnh ngay phút thứ 7, khi Angelo kiến tạo chuẩn xác để Joao Felix dứt điểm mở tỷ số.

Al Taawoun nỗ lực tổ chức phản công nhưng không có nhiều thời gian kiểm soát bóng. Ngược lại, hàng công Al Nassr với Coman và Mane liên tục tạo sóng gió, song thủ môn Abdulquddus Atiah xuất sắc giúp đội chủ nhà không thủng lưới thêm trong hiệp một.

Bội đôi của ĐT Bồ Đào Nha tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: Al Nassr

Sau giờ nghỉ, thế trận nghiêng hẳn về phía Al Nassr. Phút 54, Ronaldo dễ dàng nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền sau khi Waleed Al-Ahmed để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chỉ một phút sau, Kingsley Coman đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Sức ép khủng khiếp khiến Al Taawoun hoàn toàn vỡ trận. Phút 67, Joao Felix tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số 4-0, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 87 sau tình huống Ronaldo dứt điểm dội xà ngang. Felix nhanh chóng đá bồi, ấn định chiến thắng 5-0 cho Al Nassr.

Màn trình diễn bùng nổ với hat-trick của Joao Felix, cùng bàn thắng của Ronaldo và Coman, không chỉ giúp Al Nassr có khởi đầu hoàn hảo mà còn gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa giải mới.

Đội hình thi đấu

Al Taawon: Atiah, Mahzari, Riva, Girotto, El Mahdioui, Hawsari, Flavio, Al Ahmad, Martinez, Barrow, Al Kuwaykibi

Al Nassr: Al Aqidi, Wahl, Yahya, Angelo, Simakan, Martinez, Coman, Brozovic, Ronaldo, Felix, Mane