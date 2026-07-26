Coleen đứng sau màn "lột xác" của Rooney trước thềm World Cup 2026. Sự thay đổi ngoạn mục của cựu danh thủ MU mang đến thành công ngoài mong đợi, khiến anh bày tỏ mong muốn theo đuổi công việc bình luận và dẫn chương trình.

Trong khi đó, Coleen cũng phát triển sự nghiệp mạnh mẽ ở lĩnh vực thời trang và truyền hình. Tương tự gia đình Beckham, vợ chồng Rooney cũng đưa 4 cậu con trai tài năng trở thành một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh gia đình.

Coleen và Rooney đang hạnh phúc bên nhau hơn bao giờ hết - Ảnh: IG

Nguồn tin cho biết: "Hai người đang hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào. Rooney xuất hiện tại World Cup 2026 hoàn toàn khác với Rooney trước đây.

Bức ảnh được chụp cách đây 5 năm cho thấy sự thay đổi quá lớn. Có lẽ đó là lời cảnh tỉnh dành cho Wayne Rooney.

Coleen từng cứu Rooney một lần, và giờ cô đang giúp chồng thay đổi cuộc sống. Họ tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa hôn nhân, gia đình và các dự án cá nhân.

Tình yêu và thành công luôn hiện hữu, nhưng giờ cả hai đều muốn cùng nhau tiến xa hơn. Thương hiệu Rooney đang thực sự cất cánh."

Rooney thay đổi lối sống vì gia đình

Coleen chính là người khuyến khích Rooney cải thiện sức khỏe và chăm chút ngoại hình hơn trước. Cựu đội trưởng tuyển Anh thậm chí còn tìm đến chuyên gia tạo phong cách.

Rooney tập luyện mỗi ngày, dành thời gian trong phòng gym và chơi padel. Môn thể thao này đang rất phổ biến, đặc biệt tại Cheshire, nơi có nhiều cựu cầu thủ yêu thích.

Rooney thay đổi lối sống nhờ lời khuyên của vợ - Ảnh: IG

Anh ấy cũng cắt giảm việc uống rượu. Coleen từng công khai việc sử dụng Botox, còn Rooney hiện trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn rất nhiều.

Rooney luôn biết Coleen sẽ ở bên, ủng hộ và yêu thương mình. Giờ anh ấy tiếp tục dựa vào cô ấy để bước sang chương mới của cuộc đời.

Trước đây, Rooney giữ gìn sức khỏe vì là cầu thủ. Còn bây giờ, anh làm điều đó vì bản thân, vì sự nghiệp mới và gia đình. Đó là sự thay đổi rất lớn về tư duy.

Coleen trở thành trụ cột kinh tế

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Rooney từng kiếm 17 triệu bảng mỗi năm khi khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng hiện tại, Coleen mới là người có thu nhập cao nhất trong gia đình.

Cô bỏ túi 1,5 triệu bảng từ chương trình I'm A Celebrity. Coleen ký hợp đồng 10 triệu bảng với Disney để thực hiện phim tài liệu về gia đình, đồng thời nhận thêm hợp đồng với Primark để thiết kế và quảng bá dòng thời trang riêng.

Giới truyền thông Anh ước tính, Coleen hiện sở hữu khối tài sản riêng khoảng 30 triệu bảng Anh.

Vợ chồng Rooney và 4 cậu con trai - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, công ty dinh dưỡng thể thao Applied Nutrition, nơi Coleen góp vốn đầu tư, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Nguồn tin tiết lộ, Coleen tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình vào doanh nghiệp này, dù tỷ lệ sở hữu vẫn dưới ngưỡng 3% nên không phải công bố với Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Năm vừa qua, Applied Nutrition đạt lợi nhuận 28,1 triệu bảng, tăng so với mức 23,7 triệu bảng của 2024. Doanh thu cũng tăng từ 86,2 triệu bảng lên 107,1 triệu bảng.

Ngoài ra, Coleen còn là gương mặt đại diện cho nhiều sản phẩm của Applied Nutrition, bao gồm collagen cùng các dòng thực phẩm bổ sung hỗ trợ giấc ngủ, tăng cường miễn dịch, bù nước và giảm đầy hơi.

Gia đình Rooney hướng tới thương hiệu mới

Coleen đang truyền cảm hứng cho Rooney về lối sống lành mạnh cũng như cách phát triển hình ảnh cá nhân. Bốn cậu con trai của họ cũng thích nghi với sự nổi tiếng.

Coleen muốn các con đều có cơ hội thử sức nếu chúng muốn. Cô ấy hiểu mỗi đứa trẻ cần gì để phát huy thế mạnh của mình.

Coleen và Rooney có mặt trong buổi lễ ký hợp đồng của cậu cả Kai - Ảnh: IG

Suốt nhiều năm, Coleen âm thầm chăm lo cho các con phía sau hậu trường, trong khi Wayne là trụ cột tài chính.

Cô ấy không ép các con trở thành người nổi tiếng, nhưng tất cả đều yêu thích điều đó và sở hữu tài năng riêng.

Con trai cả Kai Rooney (16 tuổi) là một tiền đạo, vừa ký hợp đồng học viện với MU cách đây ba tuần.

Một người thân cận nhận xét: "Kai sở hữu tinh thần làm việc đáng kinh ngạc, thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ. Cả gia đình đều rất tự hào và luôn ủng hộ cậu bé.

Kai sẽ bắt đầu chương trình học phổ thông vào tháng 9, đồng thời tiếp tục tập luyện và thi đấu cho đội trẻ MU. Khi đăng tải hình ảnh ký hợp đồng mới lên Instagram, Kai viết: "Công việc bắt đầu từ bây giờ."

Wayne và Coleen cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai trong ngày ký hợp đồng, kèm lời nhắn: "Tự hào về con."

Hai con trai tiếp theo là Klay (13 tuổi) và Kit (10 tuổi) cũng được đánh giá là những cầu thủ nhí đầy triển vọng, nối nghiệp người cha nổi tiếng.

Trong khi đó, cậu út Cass (8 tuổi) vừa cùng mẹ làm người mẫu cho bộ sưu tập thời trang trẻ em mang thương hiệu "By Coleen".

Coleen và Cass làm người mẫu cho bộ sưu tập Primark - Ảnh: Primark

Nguồn tin chia sẻ thêm: "Cass cá tính đúng chất con út và rất thích công việc người mẫu. Coleen luôn đồng hành cùng từng người con, dành nhiều thời gian bên các sân bóng nơi chúng thi đấu.

Cô ấy yêu thế giới thời trang, hiểu rõ khách hàng là các bà mẹ cần gì. Trước đây, Coleen từng rất thành công khi hợp tác với Littlewoods, nhưng phải tạm gác sự nghiệp để nuôi dạy các con.

Giờ thì mọi thứ đã khác. Rooney thực sự yêu thích công việc dẫn chương trình tại World Cup và có cơ hội thể hiện cá tính của mình.

Anh ấy là một trong những người hài hước nhất mà bạn từng gặp. Rooney hoàn toàn thoải mái trước ống kính và nói với người đại diện rằng muốn nhận thêm nhiều show truyền hình.

Nếu là 5 năm trước, chẳng ai nghĩ điều này xảy ra. Nhưng giờ cả hai đang thăng hoa và những người yêu mến họ đều cảm thấy vui mừng.

Họ đã vượt qua nhiều sóng gió, luôn sát cánh bên nhau và chứng minh tình cảm bền chặt. 'Thương hiệu Beckham' từng được xây dựng tại Cheshire... và giờ đến lượt 'Thương hiệu Rooney' vươn mình."