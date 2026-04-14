Theo chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026–2030 (VREF), mỗi năm sẽ có khoảng 100 nghiên cứu sinh được lựa chọn, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 3 tỷ đồng trong 3 năm. Đây là mức đầu tư chưa từng có tiền lệ trong hệ thống hỗ trợ đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam.

Từ “đào tạo tiến sĩ” sang “đầu tư nghiên cứu xuất sắc”

Điểm thay đổi căn bản của chương trình VREF không nằm ở con số, mà ở triết lý tiếp cận. Lần đầu tiên, nghiên cứu sinh được xác định là lực lượng nghiên cứu nòng cốt, trực tiếp tạo ra sản phẩm khoa học, thay vì chỉ là người học.

Chương trình được thiết kế theo hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ đào tạo sang đầu tư cho nghiên cứu xuất sắc, tập trung vào các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Điều này phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy chính sách: thay vì “nuôi số lượng”, Nhà nước bắt đầu lựa chọn “đầu tư chiều sâu”, đặt kỳ vọng vào những cá nhân có thể tạo ra đột phá.

Thực tế cho thấy, dù số lượng nghiên cứu sinh tại Việt Nam tăng trong những năm gần đây, nhưng chất lượng đầu ra vẫn còn khoảng cách đáng kể so với quốc tế. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc thiếu nguồn lực: nhiều nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tham gia các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, công bố quốc tế hay hợp tác học thuật.

VREF được kỳ vọng sẽ giải quyết “điểm nghẽn” này bằng cách cung cấp nguồn lực đủ mạnh để nghiên cứu sinh có thể làm nghiên cứu toàn thời gian, một điều vẫn còn xa xỉ trong môi trường khoa học trong nước.

Gắn nghiên cứu với công nghệ lõi và thị trường

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chương trình là yêu cầu gắn nghiên cứu với sản phẩm cụ thể. Nghiên cứu sinh không chỉ cần công bố khoa học, mà còn phải hướng tới đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đây là bước đi nhằm kéo hoạt động nghiên cứu ra khỏi “tháp ngà học thuật”, đưa vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực tiễn.

Chương trình cũng khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu, thông qua cơ chế đồng tài trợ, đồng triển khai và ứng dụng kết quả. Điều này giúp hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước – viện trường – doanh nghiệp, vốn được xem là “tam giác vàng” của đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, các đề tài liên quan đến công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược sẽ được ưu tiên. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chuyển hướng từ “ứng dụng công nghệ” sang “làm chủ công nghệ”, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa vào năng lực tự chủ.

Cơ chế “đầu tư có điều kiện”: không đạt, có thể dừng

Không chỉ mạnh tay về tài chính, VREF còn đi kèm với cơ chế quản lý chặt chẽ. Nghiên cứu sinh sẽ được đánh giá theo từng mốc tiến độ và kết quả đầu ra; việc cấp hoặc tiếp tục cấp kinh phí sẽ phụ thuộc trực tiếp vào hiệu quả thực hiện.

Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu có thể bị điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hỗ trợ.

Cơ chế này cho thấy một sự thay đổi quan trọng: từ “cấp phát” sang “đầu tư có điều kiện”. Nhà nước không chỉ tài trợ, mà còn yêu cầu trách nhiệm giải trình rõ ràng về kết quả.

Tuy nhiên, chương trình cũng mở ra một điểm mới đáng chú ý: chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Các đề tài có tiềm năng nhưng gặp rủi ro khách quan vẫn có thể được xem xét linh hoạt, nếu tuân thủ đầy đủ quy định.

Đây là yếu tố quan trọng, bởi bản chất của nghiên cứu đột phá luôn đi kèm với rủi ro, điều mà các cơ chế quản lý truyền thống thường chưa sẵn sàng chấp nhận.

Bài toán lớn hơn: có tạo được “hệ sinh thái khoa học xuất sắc”?

Dù được thiết kế với nhiều điểm đột phá, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu một chương trình, dù có nguồn lực mạnh, có đủ để tạo ra thế hệ nhà khoa học đẳng cấp quốc tế?

Thực tế, chất lượng nghiên cứu không chỉ phụ thuộc vào tài chính, mà còn vào môi trường học thuật, cơ chế tự chủ của các viện trường và khả năng thu hút – giữ chân nhân tài.

VREF có thể là “cú hích” ban đầu, nhưng để tạo ra hệ sinh thái khoa học xuất sắc, cần thêm những cải cách sâu rộng hơn: từ cơ chế tuyển dụng, đánh giá nhà khoa học, đến việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Dẫu vậy, việc Việt Nam sẵn sàng đầu tư tới 1 tỷ đồng mỗi năm cho một nghiên cứu sinh vẫn là một tín hiệu mạnh mẽ. Nó cho thấy một sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của khoa học, từ chi phí sang đầu tư, từ hỗ trợ sang đặt cược.

Nếu được triển khai hiệu quả, chương trình này không chỉ tạo ra những tiến sĩ “giỏi hơn”, mà còn có thể đặt nền móng cho một thế hệ nhà khoa học có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam trong thập kỷ tới.