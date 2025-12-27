Ngày 27/12, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội chọn chủ đề: “Tiếp nối - Phát triển” thể hiện vai trò và sự quyết tâm của VAA trong sự nghiệp mới của đất nước. Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân được bầu làm Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả mà Hội Tự động hóa Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thông qua các hội nghị khoa học, diễn đàn công nghệ, hoạt động tư vấn - phản biện chính sách và kết nối doanh nghiệp, Hội đã góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng tự động hóa vào sản xuất, dịch vụ, hạ tầng và đời sống xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, triển khai các giải pháp kỹ thuật hiện đại, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông nhấn mạnh, hình ảnh của Hội ngày càng gắn liền với tinh thần chuyên nghiệp - trách nhiệm - sáng tạo, trở thành địa chỉ tin cậy của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tư vấn chính sách; là nơi kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp, đóng vai trò cầu nối đưa công nghệ từ nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Uy tín của Hội không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua các hoạt động hợp tác, hội nhập và trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nêu rõ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử, chịu tác động sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot, hệ thống điều khiển số và các hệ thống vật lý - không gian mạng, làn sóng công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội trên toàn cầu.

Theo ông, các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tái cấu trúc chuỗi giá trị theo hướng sản xuất thông minh, tự động hóa cao, giảm dần sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ và gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ. Trong bối cảnh đó, tự động hóa không còn là một lĩnh vực kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành năng lực nền tảng của một quốc gia công nghiệp hiện đại, có vai trò quyết định đối với năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ của nền kinh tế.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Tùng

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ 5, cho biết cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh đó, vai trò của Hội Tự động hóa Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi Hội phải thực hiện sứ mệnh tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, các viện, trường và doanh nghiệp để cùng tham gia triển khai những nội dung mang tính đột phá của Nghị quyết 57.

Ông cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn, song Nghị quyết 57 đã tạo ra công cụ và điều kiện để có thể thực hiện những mục tiêu quan trọng này. Điều đó đặt ra yêu cầu cao về sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí và phát huy trí tuệ tập thể của các hội viên Hội Tự động hóa Việt Nam, đặc biệt là các hội viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng đã không ngừng đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đạt được nhiều thành công trong thời gian qua.

TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ chú trọng vào các hướng phát triển chính như thúc đẩy hoạt động có hiệu quả Ban Doanh nghiệp - Xúc tiến thương mại. Trong đó, chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và phổ biến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như công nghệ mới cho các doanh nghiệp tự động hóa; tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài và phát triển các doanh nghiệp KHCN. Hội sẽ đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực KHCN, đào tạo gồm tổ chức các sự kiện, hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề theo kế hoạch và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết với các hội, hiệp hội, viện, trường và các nhà nghiên cứu trong thực hiện các dự án, đề tài về KHCN - Tự động hóa.