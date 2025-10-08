Công ty năng lượng nhà nước Holding Slovenske Elektrarne (HSE) tại Slovenia đang triển khai dự án điện mặt trời nổi công suất 140 MW trên mặt hồ.

Nhà máy điện mặt trời nổi Družmirje (PSE Družmirje) dự kiến sẽ bao phủ một nửa diện tích mặt hồ Družmirje - một hồ nước hình thành hàng thập kỷ qua từ khai thác than nâu, gần thị trấn Šoštanj, miền Bắc Slovenia.

Ông Simon Čižmek, quản lý dự án của nhà máy điện mặt trời nổi này, cho biết, các hoạt động quy hoạch không gian đang được triển khai. Việc phê duyệt quy hoạch dự kiến sẽ được ban hành trong quý IV năm nay. Một buổi tham vấn công khai đã diễn ra vào đầu tuần qua.

Theo ông Čižmek, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu euro (116,6 triệu USD), huy động từ vốn tự có của HSE, vay thương mại và hỗ trợ của Quỹ Chuyển đổi Công bằng (Just Transition Fund) của Liên minh châu Âu. Dự án do HSE sở hữu toàn bộ và vận hành thông qua công ty con HSE SaŠa.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ. Ảnh: HSE

“Chúng tôi đang xúc tiến các thỏa thuận với chính quyền địa phương, kết quả rất lạc quan. Thông qua dự án này, chúng tôi hy vọng có thể mang lại những lợi ích tài chính và các lợi ích khác để chia sẻ với người dân địa phương bằng nhiều cách khác nhau”, ông Čižmek chia sẻ.

Theo HSE, sau khi PSE Družmirje hoàn thành, khu vực ven hồ sẽ được chuyển đổi thành không gian giải trí và sinh hoạt cộng đồng cho người dân địa phương.

Điều đáng nói, HSE là một công ty nhà nước nên dự án sẽ phải tuân thủ các quy định về đấu thầu công khai của Liên minh châu Âu. Công trình có kế hoạch xây dựng từ quý III/2026, dự kiến đi vào sản xuất điện trong quý I/2027.

Khi đi vào vận hành, PSE Družmirje sẽ tạo ra 140 GWh điện mỗi năm, tương đương nhu cầu điện mỗi năm của khoảng 35.000 hộ gia đình tại Slovenia.

Theo đó, dự án này nhiều khả năng trở thành nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục hiện tại thuộc về một hệ thống 74,3 MW ở Pháp được khánh thành vào tháng 6 năm nay. Ngoài ra, PSE Družmirje cũng là dự án điện mặt trời lớn nhất đang được phát triển tại Slovenia.

Tại quốc gia này, thị trường điện mặt trời hiện nay chủ yếu do các hệ thống hộ gia đình và thương mại - công nghiệp (C&I) chiếm lĩnh, còn các dự án quy mô lớn mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Vào tháng 5 vừa qua, Chính phủ Slovenia đã phê duyệt quy hoạch không gian cho một dự án điện mặt trời 30 MW - dự án điện mặt trời mặt đất lớn nhất từ trước đến nay. Chủ đầu tư của dự án là công ty năng lượng Dravska elektrarna Maribor - một công ty con khác của HSE.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng công suất điện mặt trời tích lũy của Slovenia đã đạt khoảng 1,5 GW. Năm 2024, Slovenia đã triển khai 298 MW điện mặt trời và 400 MW vào năm 2023.

Theo PV