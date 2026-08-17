CII tính mua trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HoSE: CII) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ 1.080 trái phiếu mã CII12404, tên trái phiếu CIIH2427004.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị mua lại 108 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trái chủ là 26/8/2026; thời gian đăng ký bán lại từ ngày 3-23/9/2026. Ngày thanh toán dự kiến 16/11/2026.

Lô trái phiếu này được CII phát hành ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027. CII cho biết nguồn tiền mua lại là các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, kế hoạch mua trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II của CII còn nhiều vấn đề.

Trên báo cáo tài chính riêng, CII chỉ đạt 16,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2026, giảm hơn 90% so với mức 180 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần chỉ đạt 2,9 tỷ đồng, giảm hơn 70%, trong khi giá vốn lên tới hơn 5,7 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp hơn 2,8 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp nguồn thu đáng kể cho CII, với 403,8 tỷ đồng, nhưng cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong khi lợi nhuận suy giảm, nhóm CII lại đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính. CII Invest, công ty con của CII, vừa mua thêm 1,59 triệu cổ phiếu PC1, nâng sở hữu lên 6,28%. Cộng với lượng cổ phiếu CII trực tiếp nắm giữ, nhóm CII hiện sở hữu khoảng 11,9% vốn PC1.

Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, nhóm CII liên tục gia tăng sở hữu tại PC1. Doanh nghiệp cho biết đây là khoản đầu tư tài chính, dựa trên tiềm năng các dự án năng lượng của PC1.

Như vậy trong khi lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng suy giảm, nhóm CII vẫn tiếp tục phân bổ vốn vào các khoản đầu tư tài chính.

CII là một trong ba đơn vị tham gia liên doanh xây dựng dự án cầu Sài Gòn 2. Ảnh: CII

Khả năng thanh toán và áp lực nợ của CII

Nếu chỉ xét khả năng thanh toán khoản trái phiếu 108 tỷ đồng, CII không gặp nhiều khó khăn.

Cuối tháng 6/2026, theo báo cáo tài chính riêng, CII có hơn 477 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng mạnh so với hơn 306 tỷ đồng đầu năm. Số tiền này cao gấp hơn 4 lần giá trị lô trái phiếu dự kiến mua lại.

Ngoài hơn 477 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, CII có hơn 405,6 tỷ đồng đầu tư chứng khoán và gần 11.000 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Trong khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, có gần 1.830 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và hơn 8.784 tỷ đồng các khoản phải thu về cho vay, hỗ trợ vốn, chủ yếu dành cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, cầu đường và BOT.

Vì vậy, xét riêng khoản 108 tỷ đồng, CII hoàn toàn có khả năng bố trí nguồn tiền. Thậm chí, khoản tiền này không phải gánh nặng lớn so với quy mô tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nằm ở chất lượng lợi nhuận và áp lực nợ, chứ không phải khả năng trả riêng khoản trái phiếu này.

Quý II/2026, chi phí tài chính của CII tăng gần 140 tỷ đồng, lên 358,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 10 tỷ đồng lên khoảng 26 tỷ đồng. CII cho biết lợi nhuận giảm mạnh một phần do phải trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con.

Trên báo cáo tài chính riêng, tổng nợ phải trả cuối quý II lên gần 12.745 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính hơn 7.100 tỷ đồng.

Nếu xét trên báo cáo hợp nhất, quy mô nợ còn lớn hơn nhiều. Tổng nợ phải trả vượt 24.500 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn hơn 6.063 tỷ đồng và vay dài hạn gần 18.471 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CII vừa tham gia dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng hạn mức tín dụng được thu xếp lên tới 27.094 tỷ đồng. Dù đây là nguồn vốn phục vụ dự án và không đồng nghĩa toàn bộ khoản vay thuộc trực tiếp CII, quy mô các dự án mà CII tham gia cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Do đó, việc CII có hơn 477 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền để mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu trước hạn không đồng nghĩa doanh nghiệp đang dư thừa tiền.

Điểm tích cực là CII sở hữu danh mục tài sản lớn, các dự án hạ tầng có khả năng tạo dòng tiền tương đối ổn định, cùng lượng tiền gửi, đầu tư tài chính và các khoản phải thu đáng kể. Vốn chủ sở hữu riêng tại cuối quý II cũng đạt hơn 8.730 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối hơn 762 tỷ đồng.

Nhưng mặt trái là đòn bẩy tài chính cao, chi phí lãi vay lớn, trong khi lợi nhuận đang suy giảm mạnh. Trong quý II, phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 12,1 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 55,3 tỷ đồng; phần lớn còn lại thuộc về cổ đông không kiểm soát.

Điều này cho thấy quy mô tài sản lớn chưa đồng nghĩa với khả năng tạo lợi nhuận cao cho cổ đông CII.

Như vậy, khoản 108 tỷ đồng trái phiếu không phải áp lực thanh khoản lớn đối với CII ở thời điểm cuối quý II. Vấn đề đáng chú ý hơn là khả năng tạo dòng tiền và lợi nhuận trong bối cảnh doanh nghiệp có quy mô nợ lớn, chi phí tài chính cao và vẫn cần vốn cho các dự án hạ tầng mới.

Khả năng cân đối vốn thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hồi dòng tiền từ các dự án, hoạt động đầu tư và quy mô nghĩa vụ nợ đến hạn. Đây mới là thách thức CII phải đối mặt trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII hiện giao dịch quanh mức 14.000 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh so với mức trên 30.000 đồng/cp hồi tháng 10/2025.