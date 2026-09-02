Ở vùng cao Thanh Hóa, từ xã Nam Xuân, Văn Phú đến Pù Luông, Sơn Thủy… sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa núi rừng xanh ngát.

Trên các tuyến đường liên xã, đường vào bản, cờ đỏ sao vàng được người dân treo ngay ngắn trước cửa nhà. Nhiều khu dân cư, nhà văn hóa cũng được trang trí bằng cờ, băng rôn, tạo diện mạo khang trang, rực rỡ.

Ở xã Văn Phú, những con đường vốn bình dị nay trở nên nổi bật bởi sắc cờ đỏ. Người dân háo hức tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp lễ.

Con đường ở thôn Đôn, xã Pù Luông xuyên qua những thửa ruộng bậc thang được treo cờ rực đỏ hai bên đường.

Những thiếu nữ người dân tộc dạo chơi dịp nghỉ lễ

Một góc bản Bút, xã Nam Xuân. Tại xã Nam Xuân, những lá cờ Tổ quốc nối dài trên các tuyến đường, hòa cùng màu xanh của núi rừng, thửa ruộng và những nếp nhà của đồng bào các dân tộc.

Tranh thủ check-in, lưu lại những tấm hình đẹp.

Ngôi nhà nhỏ dưới chân núi cũng được gia chủ treo cờ khắp nơi.

Sau khi trang trí cờ, ông Phạm Văn Lá ở bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú tranh thủ chụp cho mình một bức ảnh lưu niệm.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Hoàng Mạnh Hùng cho biết, việc cắm cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước không chỉ tạo cảnh quan đẹp cho bản làng mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng tự hào và tình yêu quê hương, Tổ quốc của người dân.

“Mỗi lá cờ được cắm trang trọng trên đường của bản làng vùng cao như một lời nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, về giá trị của độc lập và hòa bình hôm nay”, ông Hùng chia sẻ.

Trao nghìn lá cờ cho từng hộ dân

Tại xã biên giới Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, để có được những cung đường thật đẹp và ý nghĩa trong dịp Quốc khánh 2/9, các lực lượng vũ trang đã phối hợp cùng cấp ủy đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động và trao hàng nghìn lá cờ cho từng hộ người dân sinh sống trên tuyến biên giới.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết.

Khắp các buôn làng Gia Lai rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Thu

Già làng Rơ Mah Blơi, làng Triêl, xã Ia Pnôn bày tỏ: “Mỗi dịp Quốc khánh, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước nhà, tôi thấy rất xúc động. Lá cờ là hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc, nhắc nhở chúng tôi nhớ về những thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước có được cuộc sống hòa bình, ấm no như hôm nay”.

Chị Vòng Thị Huyền - người dân phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, sở hữu kênh mạng xã hội gần 74.000 người theo dõi, cho biết: "Trong những ngày đất nước rộn ràng niềm vui ngày Quốc khánh 2/9, tôi tự hào khi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc và được góp một phần nhỏ bé giới thiệu đến du khách gần xa những giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp quê hương Việt Nam".

Góp gà, góp rau mừng Tết Độc lập

Anh Lại Văn Tuấn (SN 1982) trú thôn 9, xã biên giới Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ, dù công việc gia đình bận rộn, nhưng khi cán bộ thôn phát động phong trào cắm cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường chào mừng ngày 2/9, anh đã gác lại việc nhà để hăng hái tham gia. Không chỉ góp công, gia đình anh còn chủ động góp thêm con gà chung vui cùng bà con trong xóm.

Anh Tuấn tham gia cắm cờ cùng cán bộ thôn. Ảnh: Hải Dương

Theo anh, cuộc sống nơi vùng biên tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng cứ đến dịp Tết Độc lập, không chỉ gia đình anh mà hầu hết mọi người đều tạm dừng công việc để chuẩn bị mâm cỗ ăn mừng. Các gia đình tự nguyện góp thực phẩm, người có gà góp gà, người có rau góp rau rồi quây quần tổ chức liên hoan:

"Do điều kiện còn khó khăn nên bà con trong thôn không đi du lịch xa nhà. Tuy nhiên mọi người vẫn có cách đón lễ rất riêng nhưng vui tươi và ấm áp. Việc cùng nhau nấu nướng, quây quần bên mâm cơm giúp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm ở vùng biên giới xa xôi này".

Video: Chia sẻ của chị Trần Thị Huyền, Trưởng thôn 9, xã Đắk Wil

Chị Trần Thị Huyền (SN 1990, Trưởng thôn 9, xã Đắk Wil) cho biết, những ngày qua, Ban Tự quản thôn đã đến từng hộ gia đình vận động bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc, đồng thời ra quân cắm cờ dọc các trục đường chính dẫn vào thôn.

Theo nữ trưởng thôn, hằng năm cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, người dân địa phương lại tạm gác công việc đồng ruộng để nghỉ ngơi và tổ chức ăn mừng theo từng cụm dân cư. Tinh thần đoàn kết nơi đây luôn bền chặt; nhà có con gà, bó rau, ai có gì góp nấy để cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng, chia sẻ niềm vui trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

"Bên cạnh việc trang hoàng đường làng ngõ xóm, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở bà con đón Tết Độc lập vui tươi, an toàn và chấp hành nghiêm pháp luật. Mọi người đều bảo nhau vui hội nhưng không quá đà, chú trọng giữ gìn an ninh trật tự chung," chị Huyền thông tin.

Theo anh Bàn Thanh Minh (dân tộc Dao Đỏ) - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết, việc cắm cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường chính và tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đón Tết Độc lập nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân.

Ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Đắk Wil đánh giá, thôn 9 và thôn Đoàn Kết là 2 bàn giáp biên giới, bà con ở đây luôn tin tưởng, ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Đội ngũ cán bộ thôn 9 còn rất trẻ và năng động. Cứ mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh 2-9, lực lượng này lại chủ động ra quân cắm cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật để bà con hiểu và thực hiện.

Cờ đỏ tung bay trên tuyến đường làng vào thôn 9. Ảnh: Hải Dương

Xã Đắk Wil có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đây cũng là địa bàn sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, số đông di cư từ miền Bắc.

Dù địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng bà con nơi đây không chỉ tích cực thi đua lao động, giữ gìn nét đẹp văn hóa cộng đồng mà còn luôn sát cánh cùng các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.