Điểm đáng chú ý là để có kỳ nghỉ liền mạch này, ngày làm việc thứ Hai 31/8 đã được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 22/8. Như vậy, người thuộc diện áp dụng phương án hoán đổi đã hoàn thành ngày làm bù và sẽ được nghỉ liền 5 ngày vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Cụ thể, lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức được bố trí như sau:

Thứ Bảy 29/8: Nghỉ hằng tuần.

Chủ nhật 30/8: Nghỉ hằng tuần.

Thứ Hai 31/8: Nghỉ do đã hoán đổi, làm bù vào ngày 22/8.

Thứ Ba 1/9: Nghỉ lễ Quốc khánh.

Thứ Tư 2/9: Nghỉ lễ Quốc khánh.

Như vậy, sau khi hoàn thành ngày làm bù 22/8, kỳ nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Người lao động doanh nghiệp có được nghỉ 5 ngày?

Theo quy định, người lao động làm việc tại doanh nghiệp được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ ngày 1/9 hoặc 3/9 và phải thông báo cho người lao động.

Người dân có thêm thời gian lên kế hoạch du lịch, nghỉ ngơi khi kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp. Ảnh: VietNamNet.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ như đối với cán bộ, công chức, viên chức và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Do đó, người lao động tại doanh nghiệp có thể được nghỉ 5 ngày liên tục, nếu doanh nghiệp lựa chọn phương án nghỉ ngày 1/9, hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang 22/8 và người lao động có lịch nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật. Tuy nhiên, đây không phải lịch nghỉ bắt buộc chung cho mọi doanh nghiệp.

Với những cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp áp dụng kỳ nghỉ 5 ngày liên tục, người lao động sẽ trở lại làm việc từ thứ Năm, ngày 3/9/2026.

Như vậy, chỉ cần một ngày làm bù trước đó, kỳ nghỉ lễ năm nay được nối liền với hai ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành chuỗi 5 ngày nghỉ liên tiếp.

Tái tạo sức lao động, nâng cao năng suất

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc bố trí kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày liên tiếp tạo thêm thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo cho gia đình.

Việc kéo dài kỳ nghỉ được nhìn nhận không chỉ ở góc độ nghỉ lễ mà còn gắn với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người lao động, qua đó góp phần tái tạo sức lao động và nâng cao năng suất.

Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc bảo đảm thời gian nghỉ ngơi hợp lý được xem là một trong những yếu tố cần được tính toán song song với yêu cầu tăng năng suất lao động.

Một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp không chỉ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với du lịch và dịch vụ.

Khi có nhiều ngày nghỉ liên tục, người dân có thể chủ động lên kế hoạch đi xa, lựa chọn thời điểm khởi hành và trở về khác nhau, qua đó giảm tình trạng tập trung quá đông vào một vài ngày cao điểm, hạn chế áp lực lên giao thông, sân bay, nhà ga và các tuyến đường cửa ngõ.

Theo chuyên gia, việc phân bổ nhu cầu đi lại trong nhiều ngày cũng giúp các địa phương, doanh nghiệp vận tải và du lịch chủ động hơn trong tổ chức phương tiện, nhân lực, dịch vụ, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động du lịch trong dịp lễ.