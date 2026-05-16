S-Race Cà Mau là sự kiện thể thao học đường đầu tiên hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời thực hiện Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

S-Race Cà Mau thu hút 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tham gia sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Là chặng mở màn của S-Race 2026, S-Race Cà Mau lần đầu tiên mở rộng đối tượng tới học sinh mầm non, đưa toàn bộ các nhóm tuổi học sinh cùng tham gia.

S-Race Cà Mau gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Cà Mau là 142 triệu đồng.

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tập đoàn TH đã và đang đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều chương trình truyền hình nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển tầm vóc người Việt, đặc biệt với trẻ em lứa tuổi học đường. Tiếp nối hành trình này, từ năm 2025, TH phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam triển khai bộ ba chương trình giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng cho cộng đồng gồm: “Vì tầm vóc Việt” (phiên bản phát sóng hằng ngày và phiên bản chuyên đề hằng tháng), “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”.

Được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF và Tập đoàn TH, bộ ba chương trình tạo nên một hệ sinh thái truyền thông thống nhất, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, góp phần nâng cao thể lực, trí lực, nhân cách và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Tại S-Race Cà Mau 2026, Tập đoàn TH mang đến giải chạy những “người bạn" đồng hành của trẻ em Việt Nam - Thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới.

S-Race 2026 tiếp tục hợp tác với Quỹ Vì tầm vóc Việt, triển khai các hoạt động thiện nguyện nhằm bồi dưỡng nhân cách học sinh, định hướng một thế hệ toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Bên cạnh đó là các chiến dịch truyền thông đặc biệt về dinh dưỡng học đường, vận động khoa học, các chiến dịch truyền thông lồng ghép giá trị văn hóa, lịch sử đất nước nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, trưởng thành toàn diện và khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới cùng hiện thực hóa khát vọng Vì tầm vóc Việt.

(Nguồn: Tập đoàn TH)