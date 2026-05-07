Tuần sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã khởi động sáng 7/5 tại Đà Nẵng. Năm nay, Việt Nam đăng cai giải VNG Ironman Việt Nam cự ly toàn phần (140.6 dặm), song song cùng mùa giải thứ 10 của VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 4.700 vận động viên, trong đó có 1.800 VĐV quốc tế. Các VĐV bước vào đua tài từ ngày 10/5.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng trả lời câu hỏi tại họp báo sáng 7/5

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Tào Viết Hải, sự kiện là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển ngành thể thao và du lịch của thành phố. Chiến lược của Đà Nẵng tập trung vào sự tăng trưởng bền vững cả về quy mô lẫn chiều sâu, lấy văn hóa và thiên nhiên làm nền tảng để mang lại những trải nghiệm chân thực cho VĐV và du khách.

Được biết, nhiều gương mặt nổi tiếng sẽ đến Đà Nẵng tranh tài: Mark Allen- VĐV 6 lần VĐTG Ironman; Yee Sze Mun, người từng được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Ironman hay kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên...

Các vận động viên dự giải Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025

Sau 9 mùa giải, sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng). Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện đã đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng).