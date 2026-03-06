Sáng 6/3, một sà lan lưu thông trên sông Đồng Nai bất ngờ va chạm vào cầu Ghềnh (giáp ranh phường Trấn Biên và Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người đang chạy xe máy trên cầu bị ngã, giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Hiện trường vụ sà lan va chạm cầu Ghềnh. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, hơn 10h cùng ngày, tàu chở hàng di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ cầu Đồng Nai về hướng thượng nguồn. Khi đi đến khu vực cầu Ghềnh, phương tiện này đã va chạm mạnh vào gầm cầu.

Cú va chạm khiến mặt cầu rung lắc mạnh, nhiều người đi xe máy mất thăng bằng, ngã xuống đường. Một số nạn nhân bị thương được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lực lượng công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: A.X

Vụ việc cũng khiến kết cấu cầu bị ảnh hưởng. Lan can phần đường bộ bị cong, hư hỏng, trong khi tuyến đường sắt trên cầu bị xô lệch.

Liên quan vụ việc, ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, đồng thời, khẩn trương phát lệnh dừng chạy tàu qua khu vực cầu Ghềnh để kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình.

Hiện trường vụ sà lan tông vào cầu Ghềnh. Ảnh: A.X

Vị trí sà lan tông vào cầu Ghềnh khiến lan can bị xô lệch. Ảnh: A.X

Theo đại diện ngành đường sắt, do thời gian khắc phục sự cố tại cầu Ghềnh dự kiến kéo dài nên các đơn vị được yêu cầu thông báo cho hành khách và thực hiện trả vé không thu phí đối với một số đoàn tàu bị ảnh hưởng.