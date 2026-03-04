20h ngày 3/3, tổ công tác do Đại úy Trần Xuân Lâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn từ Ngọc Hồi đến Văn Điển, Hà Nội).

Cảnh sát nhận định, vào buổi tối, nhiều người có tâm lý chủ quan, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt với đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ghi nhận tại khu vực nút giao Quốc lộ 1A – Phan Trọng Tuệ (Hà Nội), mặc dù còi cảnh báo đã vang lên, đèn báo hiệu bật sáng, nhân viên đường sắt đang đóng chắn, nhưng nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt qua.

Thậm chí, có cả người đi bộ cố tình “lách” rào, chạy băng qua đường sắt khi tàu hỏa sắp đến. Tổ CSGT đã lập tức ngăn chặn hành vi nguy hiểm này, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nhóm người trên.

Vào 22h30, tại nút giao giữa đường sắt và ngõ 298 Ngọc Hồi, dù được trang bị hệ thống cảnh báo, gác chắn tự động, nhưng nhiều người vẫn “phớt lờ”, bất chấp nguy hiểm để vượt qua.

Trình bày với CSGT, anh Vũ Hoàng M.Q. (SN 2005, trú tại Hà Nội) cho biết do trời tối, lại có mưa nên không chú ý quan sát, không nghe thấy tiếng còi cảnh báo và đã vượt gác chắn tàu.

“Vì vội vài phút nên tôi cố vượt qua gác chắn tàu. Tôi đã nhận thức hành động của mình là sai và có thể gây ra tai nạn”, anh Vũ Hoàng M.Q. cho biết.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Q. về lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, cần chắn đang hạ. Với lỗi này, anh Q. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ CSGT còn sử dụng máy quay để ghi hình, xử phạt nguội các trường hợp phương tiện cố tình không chấp hành tín hiệu đường sắt.

Theo Đại úy Trần Xuân Lâm, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đơn vị cũng đề nghị UBND phường Hoàng Liệt, Đại Thanh và xã Thanh Trì (Hà Nội) sớm có phương án đóng hơn 40 điểm đường ngang dân sinh tự phát dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 3/3, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 143 trường hợp (18 ô tô, 120 mô tô, 2 xe đạp và 3 người đi bộ) vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, TPHCM đã xử lý 42 trường hợp; Hà Nội 14 trường hợp; Huế 12 trường hợp; Phú Thọ 11 trường hợp...