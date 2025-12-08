Vị thế dẫn đầu của Sabeco

Chương trình Đánh giá và Công bố Doanh nghiệp Bền vững (CSI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì từ năm 2016. Kết quả của bảng xếp hạng này trở thành chuẩn mực quan trọng để đo lường sức khỏe doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển xanh trở thành yêu cầu bắt buộc.

Bộ chỉ số CSI 2025 bao gồm 145 tiêu chí, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn phải thể hiện rõ trách nhiệm trong quản trị minh bạch, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực.

Việc liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng năm 2023 và 2024, đặc biệt năm 2025 Sabeco mạnh mẽ vươn Top 10 Doanh nghiệp bền vững hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cho thấy doanh nghiệp đang từng bước nâng cao tiêu chuẩn bền vững.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, ông Alan Koo, Phó Tổng Giám đốc Sabeco cho biết: "Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững trong lĩnh vực sản xuất là niềm tự hào và động lực to lớn cho đội ngũ Sabeco.

Đối với chúng tôi, ESG không chỉ là đích đến mà là một hành trình không ngừng nỗ lực. Sabeco cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò “doanh nghiệp đầu tàu” trong lĩnh vực sản xuất, dẫn dắt chuỗi cung ứng cùng chuyển đổi xanh để đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững chung của Việt Nam".

Ở nhóm tiêu chí kinh tế, Sabeco chứng minh khả năng vận hành ổn định trong ba năm liên tiếp 2022-2024, bất chấp thị trường đồ uống cạnh tranh mạnh.

Về quản trị, doanh nghiệp triển khai hệ thống giám sát rủi ro và kiểm soát chuỗi cung ứng theo hướng minh bạch, hiện đại.

Những nỗ lực này giúp Sabeco tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và đối tác trong bối cảnh yêu cầu minh bạch ngày càng được thắt chặt.

Ở lĩnh vực môi trường, Sabeco đi đầu trong việc tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch. Hiện doanh nghiệp đã đưa năng lượng tái tạo (từ điện mặt trời, lò hơi sinh khối) vào sản xuất, đạt tỷ lệ 40,54%.

Doanh nghiệp cũng cắt giảm 9,3% phát thải khí nhà kính, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn với 100% bao bì sơ cấp có thể tái chế/tái sử dụng, và đạt tỷ lệ thu hồi chai thủy tinh 75 - 80%.

Một chỉ số quan trọng khác là cường độ sử dụng nước giảm 7,3%, cho thấy doanh nghiệp chú trọng bảo vệ tài nguyên quốc gia giữa bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trầm trọng.

Trong ngành thực phẩm - đồ uống, nước là yếu tố then chốt; do đó, nỗ lực tiết kiệm nước của Sabeco thể hiện cam kết thực chất với mục tiêu phát triển bền vững.

Không kém phần quan trọng, Sabeco cũng được ghi nhận trong công tác phúc lợi người lao động.

Doanh nghiệp nhiều năm liền góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín như Top 50 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”… cho thấy môi trường làm việc được xây dựng theo hướng ổn định, nhân văn và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự.

Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Bền vững 2025 không chỉ ghi nhận nỗ lực của Sabeco mà còn mở ra chương mới cho hành trình phát triển của thương hiệu Việt với 150 năm di sản.

Doanh nghiệp vì cộng đồng và hành trình di sản 150 năm

Nhiều năm qua, Sabeco liên tục triển khai các chương trình cộng đồng hướng đến nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Dự án “Thắp sáng đường quê” đã hoàn thành hơn 109 km đèn năng lượng mặt trời tại hàng chục xã vùng sâu, vùng xa, giúp người dân đi lại an toàn, thúc đẩy hoạt động thương mại nhỏ lẻ và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các chương trình “Nâng bước thể thao” và sân chơi cộng đồng giúp lan tỏa lối sống lành mạnh, giảm nguy cơ tệ nạn và tạo sân chơi cho thanh thiếu niên.

Song song đó, mỗi năm Sabeco đều triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội: hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo dịp Tết, cứu trợ kịp thời cho các vùng chịu thiên tai, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phân bổ đúng đối tượng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”, doanh nghiệp và đối tác đã trao tặng 4,5 tỷ đồng cho những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, thể hiện tinh thần trách nhiệm vượt ngoài khuôn khổ kinh doanh.

Hành trình tôn vinh di sản kéo dài gần 3 tháng đã thu hút hơn 16.000 người dân tham gia, lan tỏa thông điệp về sự kết nối, lòng tự hào và tinh thần cộng đồng.

Đây không chỉ là chiến dịch thương hiệu mà còn khẳng định Sabeco gắn kết di sản 150 năm với giá trị xã hội trong hiện tại.

Chiến lược phát triển xanh giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm rủi ro, thu hút nhân tài và tăng cường niềm tin từ người tiêu dùng.

Với nền tảng di sản vững chắc, tư duy hiện đại và chiến lược ESG nhất quán, Sabeco đang từng bước xây dựng tương lai xanh với những giá trị kinh tế, môi trường và xã hội hòa quyện.