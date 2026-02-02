Tennis thế giới vừa chứng kiến một khoảnh khắc mang màu sắc định mệnh, khi Carlos Alcaraz tái hiện gần như trọn vẹn dấu mốc lịch sử mà Rafael Nadal từng tạo nên.

Cả hai tay vợt Tây Ban Nha đều đăng quang Australian Open lần đầu tiên ở tuổi 22, và đều làm được điều đó ngay trong lần đầu góp mặt ở chung kết tại Melbourne.

Cả Nadal và Alcaraz đều đăng quang Australian Open lần đầu tiên ở tuổi 22 - Ảnh: AO

Điểm trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Nadal và Alcaraz cùng chinh phục danh hiệu Úc Mở rộng trong lần thứ năm tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm, và đều nâng cúp vào ngày 1/2 - một chi tiết khiến người hâm mộ không khỏi kinh ngạc.

Trước đó, Roger Federer cũng đăng quang tại Melbourne ngay trong lần đầu tiên vào chung kết. Huyền thoại người Thụy Sỹ lên ngôi sau 5 lần tham dự và cũng vào ngày 1/2.

Với Carlos Alcaraz, chiến thắng 3-1 trước Novak Djokovic ở chung kết Australian Open 2026 không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn giúp anh hoàn tất Career Grand Slam ở độ tuổi trẻ nhất kỷ nguyên Mở.

Cột mốc ấy từng là dấu ấn mở đầu cho sự nghiệp huy hoàng của Nadal. Giờ đây, Alcaraz đang bước đi trên con đường quen thuộc, gợi mở niềm tin rằng tennis Tây Ban Nha đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng cho một huyền thoại.

Những khoảnh khắc lịch sử của Alcaraz - Ảnh: AO

Alcaraz hiện có 7 danh hiệu Grand Slam (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open và 1 Australian Open 2026), nhiều hơn "Vua đất nện" - người có 5 danh hiệu ở cùng độ tuổi. Trong khi đó, với chiến thắng của Carlitos, Djokovic vẫn dừng lại ở mốc 24 Grand Slam.

Highlights Djokovic 1-3 Alcaraz