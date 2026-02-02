Carlos Alcaraz khép lại Australian Open 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Novak Djokovic, qua đó hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi 22 - cột mốc đưa tay vợt Tây Ban Nha vào nhóm tinh hoa của lịch sử quần vợt.

Sau trận đấu, Djokovic đăng tải thông điệp giàu cảm xúc, gọi đây là “một cuộc chiến để đời” và thừa nhận đã dốc cạn mọi thứ nhưng vẫn chưa đủ.

Djokovic hết lời khen ngợi đàn em Alcaraz - Ảnh: AO

Nole dành cho đàn em những mỹ từ đặc biệt: “tiểu titan”, “phù thủy trẻ của xứ Oz”, đồng thời khẳng định Alcaraz là nhà vô địch xứng đáng, tài năng lớn và người tạo nên lịch sử.

Lời cảm ơn chân thành gửi tới Australia và bầu không khí “Happy Slam” càng làm nổi bật tinh thần thể thao cao thượng của tay vợt Serbia.

Không chỉ Djokovic, Rafael Nadal cũng nhanh chóng lên tiếng chúc mừng khi trực tiếp theo dõi và cổ vũ đàn em từ trên khán đài sân Rod Laver Arena.

Nadal cổ vũ Alcaraz từ trên khán đài sân Rod Laver Arena - Ảnh: FBNV

Huyền thoại người Tây Ban Nha ghi nhận chiến tích Career Grand Slam của Alcaraz, đồng thời dành sự tôn trọng cho Djokovic khi tiếp tục góp mặt ở một trận chung kết lớn và không ngừng viết nên lịch sử cho môn thể thao này.

Những lời khen từ hai biểu tượng của quần vợt đương đại là sự thừa nhận rõ ràng nhất cho một kỷ nguyên mới – nơi Carlos Alcaraz đang bước lên vị trí trung tâm.

Highlights Djokovic 1-3 Alcaraz