Nhã Nam vừa tổ chức tọa đàm Đọc Hồ Anh Thái qua Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, nhân dịp tiểu thuyết mới của nhà văn chính thức phát hành.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời như nhà thơ Hữu Việt, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, PGS.TS Phạm Xuân Thạch cùng đông đảo độc giả yêu mến văn chương của Hồ Anh Thái.

Các khách mời tại tọa đàm.

Tiểu thuyết mở ra từ một tình huống trớ trêu: một người đàn ông liên tục lỡ chuyến bay lúc 0h15 và tình cờ trở thành người đọc một bản thảo bị bỏ quên trong sảnh lễ tân. Càng đọc, anh càng bị cuốn vào mê cung câu chuyện để rồi đi đến phát hiện gây ám ảnh: chính mình có thể là tác giả của bản thảo ấy.

Tác phẩm tiếp tục thể hiện phong cách quen thuộc của Hồ Anh Thái: giễu nhại, giàu tính trí tuệ và nhạy bén trước những nghịch lý đời sống. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa người đọc và tác giả, cuốn sách còn mở ra một bức tranh rộng lớn về lịch sử đất nước trong gần 1 thế kỷ với những biến động thời cuộc và số phận con người đầy bi kịch, yêu thương.

Theo nhà thơ Hữu Việt, điểm nổi bật trong văn chương Hồ Anh Thái là khả năng tạo nhiều tầng nghĩa, nơi người đọc không chỉ tiếp nhận mà còn tham gia đồng sáng tạo. Quan điểm này được PGS.TS Phạm Xuân Thạch đồng tình khi nhận định đây là tác phẩm kết tinh nhiều năm sáng tạo, đạt sự cân bằng giữa kỹ thuật và tư tưởng, đặc biệt ở cách nhìn lịch sử qua số phận con người, nhất là 3 thế hệ phụ nữ.

Nhà văn Trần Thị Trường cũng đánh giá cao ý tưởng người đọc có thể trở thành tác giả, cho rằng đây là một gợi mở thú vị, tạo cảm giác nhập cuộc cho độc giả. Theo bà, văn Hồ Anh Thái chứa nhiều hạt tri thức nhưng được thể hiện nhẹ nhàng, hóm hỉnh.

Với hơn 50 đầu sách đã xuất bản và được dịch ra nhiều ngôn ngữ, Hồ Anh Thái là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại. Hành trình sáng tác của ông không chỉ là sự bền bỉ mà còn là quá trình không ngừng đổi mới, tìm tòi những hình thức biểu đạt mới.

Hồ Anh Thái là nhà văn, nhà ngoại giao từng công tác tại nhiều quốc gia, đồng thời nghiên cứu sâu về văn hóa phương Đông và giảng dạy tại một số trường đại học quốc tế. Trước Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, ông đã ghi dấu với các tác phẩm như Bắt đầu cất lên tiếng cười (2021) và Thế gian dài hơn bước chân người (2024).