'Chiến lược săn học bổng': Tiếp cận du học như một bài toán chiến lược

Trong bối cảnh nhu cầu du học và tiếp cận học bổng quốc tế ngày càng gia tăng, cuốn sách Chiến lược săn học bổng của LinhUK (Nguyễn Diệu Linh) mang đến một cách tiếp cận mới. Thay vì chạy theo thành tích hay những câu chuyện truyền cảm hứng, người học cần nhìn hành trình săn học bổng như một bài toán có thể phân tích và giải quyết bằng chiến lược.

Cuốn sách không tập trung trả lời câu hỏi "làm sao để được chọn" mà đặt lại vấn đề từ gốc: "Mình đang tham gia cuộc chơi này như thế nào?". Theo tác giả, học bổng không phải phần thưởng dành cho người giỏi nhất mà dành cho người có sự chuẩn bị tốt nhất. Từ đó, toàn bộ quá trình săn học bổng được bóc tách thành các yếu tố rõ ràng, gồm đầu vào, chiến lược và cách triển khai.

Một trong những điểm nhấn của cuốn sách là việc nhấn mạnh nền tảng tư duy. Tác giả chỉ ra 3 yếu tố cốt lõi của những hồ sơ thành công: Tư duy đầu tư cho bản thân, tư duy tạo ra giá trị và tư duy phát triển dài hạn. Thay vì chỉ dừng ở lý thuyết, các khái niệm này được cụ thể hóa bằng những câu hỏi thực tế, giúp người học tự đánh giá lại năng lực và định hướng cá nhân. Nhờ đó, việc săn học bổng không còn là một mục tiêu ngắn hạn mà trở thành một phần của lộ trình phát triển lâu dài.

Không dừng lại ở phân tích, Chiến lược săn học bổng còn đưa ra các định hướng hành động cụ thể. Tác giả phân loại người nộp hồ sơ thành các nhóm điển hình như người thiên về học thuật, hoạt động xã hội, người đi làm, người sáng tạo hay người muốn chuyển hướng nghề nghiệp. Với mỗi nhóm, cuốn sách đề xuất chiến lược riêng, giúp tăng tính thuyết phục của hồ sơ.

Phần cuối cuốn sách cung cấp lộ trình triển khai chi tiết, từ việc định vị bản thân, lựa chọn chương trình, xây dựng hồ sơ đến chuẩn bị phỏng vấn và quản lý tiến độ. Các nội dung được trình bày kèm checklist và mốc thời gian, giúp người đọc có thể áp dụng ngay vào thực tế.

'Việt Bắc của tôi': Dấu ấn mới trong hành trình sáng tác của Thăng Sắc

Nhà văn Nguyễn Chiến Thắng (bút danh Thăng Sắc), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, vừa ra mắt tập truyện mới Việt Bắc của tôi.

Tập truyện Việt Bắc của tôi gồm cả truyện dài và truyện ngắn. Trong đó, truyện dài cùng tên được xem là điểm nhấn, vừa hoàn thành trước khi gửi bản thảo xuất bản. Tác phẩm tiếp tục thể hiện phong cách quen thuộc của Thăng Sắc. Đó là lối viết giản dị, khúc chiết nhưng giàu chiêm nghiệm với cái nhìn nhân hậu và sâu sắc về con người.

Các sáng tác trong tập truyện không chỉ khai thác những câu chuyện cá nhân mà còn gợi mở những lát cắt lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Qua từng nhân vật, tác giả tái hiện những số phận đời thường, lặng lẽ nhưng bền bỉ, chịu đựng mất mát song vẫn giữ được niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Dù viết về những góc khuất, sự tha hóa hay tổn thương, văn chương của ông vẫn giữ được sự ấm áp, nhân ái, mang đến cho người đọc cảm giác được sẻ chia và chữa lành.

Đặc biệt, Việt Bắc của tôi còn là những suy ngẫm sâu sắc của tác giả về vùng đất nơi ông sinh ra và trưởng thành. Tác phẩm dù là hư cấu nhưng thấm đẫm trải nghiệm cá nhân, ký ức và tình cảm gắn bó với quê hương, qua đó tạo nên chiều sâu cảm xúc và sức nặng tư tưởng.

Tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Liên Việt Books phát hành.

Nguyễn Chiến Thắng được biết đến là một trong số ít nhà văn có sự nghiệp song hành giữa văn chương và ngoại giao. Ông từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Algeria và Campuchia.

Nhà văn Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn đáng chú ý như Ngụ cư, Chú Tư, con là ai, Láng giềng, Đi trong lốc xoáy, Những đoá sen màu xanh, Những ngày không em cùng tập truyện ngắn Chớp mắt cùng số phận.