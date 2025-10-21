Năm 2025, khoảng 300.000 người đăng ký thi IELTS tại Việt Nam theo thống kê của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam. Con số này cho thấy IELTS đang ngày càng trở thành kỳ thi phổ biến. Tuy nhiên, dù nguồn tài liệu và khóa học dồi dào, phần lớn người học vẫn chật vật tìm phương pháp học hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Cuốn sách "Tư duy học IELTS đúng từ đầu".

Cuốn sách Tư duy học IELTS đúng từ đầu không chỉ cung cấp lộ trình học đúng từ những bước đầu tiên, giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn hỗ trợ đạt band điểm mục tiêu. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho người mới bắt đầu, chưa hiểu rõ về chứng chỉ IELTS, hoặc đang mông lung trong quá trình học.

Sách được biên soạn bởi hai giáo viên Trương Kỳ Tông và Võ Thái Thảo Nhi với gần 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS. Họ dễ dàng chỉ ra những vấn đề người mới học thường gặp phải.

Cuốn sách gồm 6 chương chính và 1 chương bonus, xuyên suốt là các phương pháp định hướng cách học IELTS và bí quyết làm bài cho cả 4 kỹ năng.

Chương mở đầu giải đáp thắc mắc của nhiều người: làm sao để phản xạ tiếng Anh nhanh mà không cần nghĩ bằng tiếng Việt và dịch lại trong đầu. Chương này hướng dẫn cách nghĩ như người bản xứ, giúp cải thiện kỹ năng nói hiệu quả.

Các chương sau mang đến góc nhìn thú vị về tư duy học IELTS đúng chuẩn như tư duy ngược trong IELTS Reading hay kỹ thuật PEEL cho Writing Task 2. Những câu hỏi thường gặp như lý do chững band mãi không tăng, tại sao dùng nhiều từ vựng và cấu trúc hay nhưng vẫn sai đều được làm rõ.

Đặc biệt, chương bonus được thiết kế riêng cho người mới và người tự học, giới thiệu kỹ thuật học tập không khó nhưng chưa được áp dụng hiệu quả.

Sách phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm đang tìm hiểu IELTS, người đang luyện thi nhưng chững band từ cơ bản đến 7.0, hoặc muốn nâng điểm nhưng thiếu tư duy đúng và phương pháp phù hợp.

Trương Kỳ Tông, biệt danh "Không Phải Là Bác Sĩ" là cựu học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa, tốt nghiệp THPT Grand Prairie Collegiate Institute ở Mỹ năm 16 tuổi, đạt IELTS 8.5, đối tác chính thức của Hội đồng Anh.

Võ Thái Thảo Nhi là cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, đồng sáng lập Nhà IELTS, với thành tích IELTS 8.0, 4 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh, cử nhân Khoa học máy tính và Toán Ứng dụng tại ĐH Fulbright Vietnam.