Tài sản bảo đảm bị thu giữ của Công ty CP Đầu tư LDG (LDG) bao gồm 507 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại khu dân cư – dịch vụ Giang Điền (khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp.

Chủ sở hữu của các tài sản trên là Công ty CP Đầu tư LDG, một doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu LDG.

Tài sản có thời hạn sử dụng đến hết ngày 1/12/2066 theo hình thức sử dụng riêng.

Thời hạn thu giữ được ngân hàng thông báo đến hết ngày 25/6/2026.

Loạt tài sản trên của LDG được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng, nhưng bên được cấp tín dụng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ dẫn đến nợ xấu.

Bên cạnh số lượng lớn tài sản bảo đảm là bất động sản nói trên, Sacombank cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý khoản nợ xấu của Bamboo Airways với lý do tương tự.

Tài sản bị thu giữ là Quyền tài sản, bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hợp đồng, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê mượn, quyền quản lý tài sản, quyền được bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền được bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quyền tài sản trị giá được bằng tiền phát sinh từ hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai được ký kết giữa bên thế chấp là CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận.

Quyền tài sản bị thu giữ còn bao gồm hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được; các lợi ích khác thu được hiện tại và trong tương lai từ hợp đồng kinh tế nêu trên cũng thuộc tài sản bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền và/hoặc các lợi ích khác có được do đầu tư thêm, sử dụng và khai thác diện tích trung tâm thương mại.

Thời gian thu giữ các tài sản trên từ 10/7/2026 đến ngày 10/8/2026.