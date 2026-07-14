Giải quyết tồn đọng quá khứ để lại

Trong thông điệp đầu tiên trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Loic Faussier chia sẻ: “Tôi nhận thức rõ Sacombank đang bước vào một giai đoạn có nhiều thách thức, khi ngân hàng vừa phải giải quyết những tồn đọng của quá khứ, vừa tạo dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai".

Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu, trong đó tập trung chủ yếu vào việc xử lý các khoản nợ xấu do nhóm ông Trầm Bê để lại. Theo ngân hàng, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến dao động khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ. Con số chính xác vẫn đang được ngân hàng tính toán và công bố chính thức trong báo cáo tài chính.

Sacombank lý giải lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí vốn tăng, cạnh tranh huy động gay gắt và những áp lực còn lại từ quá trình tái cơ cấu.

Trong bối cảnh đó, ông Loic Faussier nhấn mạnh Sacombank sẽ ưu tiên củng cố nền tảng hoạt động thay vì theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Trọng tâm của ngân hàng là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Thông điệp của ông Loic Faussier cho thấy Sacombank cần thêm thời gian để hoàn tất Đề án tái cấu trúc, đặc biệt là việc xử lý “cục máu đông” nợ xấu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4, HĐQT nhà băng này đã có Tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đến năm 2030.

Theo HĐQT Sacombank, ngân hàng đã tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm; Rà soát, khắc phục các tồn tại, sai sót theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; Từng bước tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và lành mạnh hóa tình hình tài chính của ngân hàng.

Qua đó, ngân hàng đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc kiểm soát rủi ro và xử lý các tồn tại trong hoạt động.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Bóc nguyên nhân khiến lợi nhuận suy giảm

Với mức lợi nhuận trước thuế quý II/2026 giảm gần 50% so với cùng kỳ, đây sẽ là quý ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế thấp nhất của Sacombank kể từ quý IV/2022 (ngoại trừ quý IV/2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 3.392 tỷ đồng).

Về nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, theo Sacombank, do chi phí vốn tăng, cạnh tranh huy động gay gắt và những áp lực còn lại từ quá trình tái cơ cấu. Đây là áp lực của toàn ngành kể từ đầu năm 2026 trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao.

Riêng với Sacombank, báo cáo tài chính quý I/2026 của nhà băng này cho thấy phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng 2.330,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 80.183 tỷ đồng nên chi phí trả lãi tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tăng 2.132,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sacombank vay Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác tăng 15.636 tỷ đồng nên chi phí trả lãi vay tăng 198,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các chi phí này ăn mòn vào lợi nhuận của ngân hàng, khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2026 là 1.529 tỷ đồng, giảm mạnh 1.299 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý I năm nay, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 820,5 tỷ đồng so với quý I/2025. Bên cạnh việc tăng các khoản thu nhập lãi và các khoản thu nhập còn lại, ngân hàng ghi nhận các khoản chi khác tăng 1.038,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 1.788,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động giảm 493 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 256,5 tỷ đồng.

Hiện Sacombank chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, nhưng với việc ngân hàng phát đi tín hiệu về mức sụt giảm lợi nhuận cũng như diễn biến thị trường từ đầu năm, nhiều khả năng chi phí huy động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.