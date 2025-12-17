Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hồng bị cho là đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can khai nhận, sau khi có phương án sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TPHCM) của Bộ Tài chính, khoảng cuối năm 2009, ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty CP Việt Tín) đến gặp và nhờ bà Hồng xem xét, tạo điều kiện cho công ty của ông phối hợp với Tập đoàn Cao su thực hiện dự án tại khu đất này.

Khi đó, bà Hồng nói, UBND TPHCM chỉ xem xét giải quyết cho Tập đoàn Cao su thực hiện dự án. Sau đó, ông Dừa mời bà Hồng và chồng là ông Hồ Thanh M. đến dùng bữa tại nhà bà Lê Y Linh (nguyên Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín). Tại đây, ông Dừa đưa cho bà Hồng một túi quà, bên trong có 10.000 USD.

Khu phức hợp căn hộ, dịch vụ văn phòng được xây dựng trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: A.V.N

Sau đó, khi bà Đào Thị Hương Lan đề xuất theo phương án thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đồng ý và ký văn bản giao Sở TN&MT thực hiện.

Bà Hồng cũng khai, khoảng cuối năm 2010, nhân dịp khánh thành nhà mới của bà, bị can Linh và Dừa đều đến chúc mừng và đưa cho bà Hồng 50.000 USD để cảm ơn.

Tại CQĐT, bà Hồng thừa nhận Công ty Phú Việt Tín không phải là đơn vị đang sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nên việc thu hồi đất của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và giao chỉ định cho công ty này là không đúng quy định về sắp xếp cơ sở nhà đất của công ty nhà nước.

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM khai, vì nể nang ông Đặng Phước Dừa là bạn của chồng nên bà đã thực hiện hành vi sai phạm, giao chỉ định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Đến nay, bà Hồng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền 1,17 tỷ đồng, tương ứng 60.000 USD nhận từ bị can Linh và Dừa; đồng thời nộp thêm hơn 394 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Những lời hứa rồi... quên

Liên quan đến vụ án, bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đã bỏ trốn nên CQĐT chưa lấy được lời khai.

Còn theo lời khai của ông Đặng Phước Dừa tại CQĐT, thông qua ông Hồ Thanh M., bị can đã đến phòng làm việc và nhờ bà Nguyễn Thị Hồng giúp đỡ việc thực hiện dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Để công việc được êm trôi, ông Dừa hứa cho chồng bà Hồng 1/3 cổ phần tại dự án nhà máy gạch Myanmar, tương đương 1 triệu USD (dự án sau đó không được triển khai); 1 xe Camry trị giá hơn 1 tỷ đồng và 2 căn hộ hoàn thiện tại dự án. Tuy nhiên, sau đó ông Dừa không thực hiện lời hứa này.

Ông Dừa cũng hứa cho bà Đào Thị Hương Lan 1 căn hộ chung cư sau khi dự án 39-39B Bến Vân Đồn hoàn thành.

Tại CQĐT, bà Lê Y Linh thừa nhận, để lo pháp lý cho dự án, theo yêu cầu của ông Dừa, bà Linh đã 2 lần chuẩn bị USD để ông Dừa đưa cho bà Hồng.

Bà Linh còn đưa cho ông Dừa 1 triệu USD, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá khoảng 50.000 USD. Khoản tiền này bà Linh đưa cho ông Dừa để chi cho các sở, ban ngành trong quá trình thực hiện dự án, nhưng ông Dừa đưa cho ai thì bà Linh không biết.

Bà Linh thừa nhận, thực hiện dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bị can được hưởng lợi hơn 60 tỷ đồng. Đây là tiền bán khu đất cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) trừ đi số tiền 45 tỷ đồng đưa cho Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su).