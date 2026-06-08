Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã: VEA) vừa công bố quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Thuế TP Hà Nội.

Theo quyết định, VEAM phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2010 theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị định liên quan.

Số tiền thuế TNDN thiếu phải nộp là hơn 15,8 tỷ đồng.

VEAM là đối tác Việt Nam tham gia góp vốn và thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam... Ảnh: Moit

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với doanh nghiệp do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

Biện pháp khắc phục hậu quả, VEAM buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 15,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, VEAM đã nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước từ ngày 15/2/2012. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp bổ sung hơn 2,5 tỷ đồng tiền chậm nộp phát sinh đến thời điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền thuế truy thu và chậm nộp được cơ quan thuế xác định là hơn 18,4 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, VEAM phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần (VEAM) tiền thân là Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, thuộc Bộ Công thương được thành lập ngày 12/5/1990 với mục tiêu trọng tâm của ngành cơ khí Việt Nam là Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

VEAM là đối tác Việt Nam tham gia góp vốn và thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea.