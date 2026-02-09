Nếu theo dõi báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn, dễ thấy xu hướng dồn tiền kỷ lục vào chi phí vốn (capex) để theo đuổi tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI).

Amazon, Alphabet (công ty mẹ Google), Meta và Microsoft đều chi những khoản tiền khổng lồ trong quý trước để mua sắm tài sản và thiết bị - chủ yếu là chip AI và trung tâm dữ liệu. Các kế hoạch chi tiêu cho năm nay thậm chí còn vượt xa những dự báo hào phóng nhất của giới phân tích.

Cụ thể, dự kiến chi phí vốn Amazon năm 2026 sẽ tăng vọt lên 200 tỷ USD; Google đặt mục tiêu chi từ 175 đến 185 tỷ USD; Meta ước tính tiêu tốn khoảng 115 đến 135 tỷ USD.

Apple là công ty duy nhất trong nhóm Big Tech ghi nhận chi phí vốn giảm. Ảnh: Sherwood

Tất cả các con số này đều cao hơn nhiều so với kỳ vọng và đã tạo áp lực lên giá cổ phiếu của các công ty. Microsoft dù chưa đưa ra con số chính thức cho năm 2026, nhưng nhìn vào các đối thủ, mức chi tiêu của hãng khả năng sẽ vượt qua con số 114 tỷ USD mà Phố Wall dự báo.

Giữa cơn bão chi tiêu này, Apple là cái tên duy nhất đứng ngoài cuộc. Chi phí vốn của "táo khuyết", vốn đã thấp hơn nhiều so với các đối thủ, lại tiếp tục giảm trong quý cuối năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Apple đã chọn một hướng đi riêng biệt với AI. Thay vì định vị mình là một công ty thuần AI, hãng áp dụng mô hình lai: kết hợp giữa xử lý trên thiết bị và sử dụng trung tâm dữ liệu của cả bên thứ nhất lẫn bên thứ ba. Chiến lược này giúp Apple gạt bỏ một lượng lớn chi phí hạ tầng ra khỏi bảng cân đối kế toán.

Dù từng tuyên bố sẽ tăng chi phí vốn để đầu tư cho AI, đặc biệt là hỗ trợ hệ thống "Private Cloud Compute" (đám mây riêng tư), nhưng các khoản chi của hãng vẫn rất khiêm tốn so với các đối thủ.

Sự khôn ngoan trong tài chính của Apple thể hiện rõ qua quyết định hợp tác sử dụng mô hình Gemini của Google cho thế hệ Siri và Apple Intelligence tiếp theo, thay vì tự xây dựng mô hình nội bộ tốn kém.

Thương vụ này, được cho là trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, giúp Apple tiếp cận mô hình AI hàng đầu với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền các ông lớn khác phải bỏ ra để tự phát triển.

Tất nhiên, điều này đồng nghĩa Apple sẽ không nắm giữ hoàn toàn công nghệ được coi là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Nhưng nếu cuộc cách mạng đó không diễn ra - hoặc mất nhiều thời gian hơn dự kiến - Apple sẽ không phải là người "ôm" khoản đầu tư đắt đỏ nhất lịch sử Thung lũng Silicon.

(Theo sherwood)