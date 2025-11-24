Nằm ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Điện Biên, xã Sam Mứn – địa phương mới hình thành sau khi hợp nhất Pom Lót và Na Ư – đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình phát triển. Sự đồng lòng của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã mở đường cho mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập, Sam Mứn phải đối diện nhiều thách thức: hạ tầng còn thiếu, nguồn lực hạn chế, thời tiết thất thường, yêu cầu thích nghi với mô hình chính quyền hai cấp. Cấp ủy xã xác định, muốn tạo chuyển biến phải đổi mới cách lãnh đạo, bám sát tình hình từng thôn bản. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, toàn bộ đảng viên được học tập nghị quyết mới, sinh hoạt chi bộ nâng chất lượng, kiểm tra giám sát được siết chặt, tạo sự tin cậy trong nhân dân.

UBND xã Sam Mứn (Điện Biên) đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng hiệu quả phục vụ người dân.

Trên nền tảng ấy, UBND xã đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng hiệu quả phục vụ người dân. Những kiến nghị chính đáng của bà con được tiếp nhận và xử lý đúng thời hạn, hạn chế phát sinh khiếu nại. Mối quan hệ giữa chính quyền và người dân nhờ vậy trở nên gần gũi, minh bạch hơn, tạo môi trường thuận lợi để triển khai các tiêu chí nông thôn mới.

Vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội được phát huy mạnh, nhất là trong vận động nhân dân chung tay xây dựng hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ hộ nghèo. Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực được triển khai như xây dựng nhà cho hộ khó khăn, hỗ trợ sinh kế, tuyên truyền về pháp luật, môi trường và phát triển kinh tế.

Nhờ sự đồng hành của toàn xã hội, diện mạo Sam Mứn thay đổi rõ rệt. Hiện 95% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, 15/20 bản có nhà văn hóa, hạ tầng thông tin phủ sóng rộng khắp, hơn 80% dân số sở hữu điện thoại thông minh.

Một trong những thành tựu đáng ghi nhận là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,28%, tỷ lệ cận nghèo còn 12,04%.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, 70% bản đạt danh hiệu văn hóa. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ với các chế độ hỗ trợ người yếu thế, người có công, hộ gặp thiên tai.

Cùng với phát huy nội lực, xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tổ chức 54 lượt tuần tra song phương và đơn phương, góp phần giữ vững trật tự và chủ quyền biên giới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, Sam Mứn tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp, đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh biên giới. Mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030 đang trở thành động lực để toàn xã tập trung nguồn lực, chung sức đồng lòng và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.