Theo thông báo từ Samsung, sự kiện ra mắt sản phẩm quan trọng nhất đầu năm của hãng sẽ được tổ chức tại Mỹ. Tại Việt Nam, người dùng có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ vào lúc 1 giờ sáng ngày 26/2 trên các nền tảng trực tuyến của hãng.

Tâm điểm của sự kiện năm nay tiếp tục là Galaxy AI. Đại diện hãng cho biết, thế hệ Galaxy S mới sẽ tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm và tinh giản các tác vụ thường nhật. Công nghệ AI mới được kỳ vọng sẽ trực quan hơn, giúp người dùng tương tác với thiết bị một cách liền mạch ngay từ lần chạm đầu tiên mà không gặp rào cản về kỹ thuật.

Tại thị trường Việt Nam, Samsung cũng sớm kích hoạt chương trình thu hút người dùng trước ngày ra mắt. Cụ thể, từ nay đến 25/2, người đăng ký mua máy sớm sẽ nhận voucher trị giá 1 triệu đồng và bộ quà tặng gồm ốp lưng, sạc không dây (số lượng có hạn) khi đặt mua sản phẩm trong giai đoạn đầu.

Dòng Galaxy S luôn được xem là "át chủ bài" của Samsung trong cuộc đua smartphone cao cấp. Với việc nhấn mạnh vào AI, hãng công nghệ Hàn Quốc cho thấy tham vọng biến điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là một trợ lý trí tuệ nhân tạo có khả năng thích ứng riêng với từng cá nhân.

Theo tin đồn và rò rỉ, dòng sản phẩm vẫn duy trì ba phiên bản: S26, S26+ và S26 Ultra. Trong đó, bản tiêu chuẩn dự kiến tăng nhẹ kích thước màn hình lên 6,3 inch và dung lượng pin đạt 4.300 mAh. Điểm nâng cấp lớn nhất nằm ở cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 2nm) hoặc Exynos 2600 tùy thị trường. Đặc biệt, S26 Ultra có thể sở hữu RAM lên đến 16GB để xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Về camera, S26 Ultra vẫn giữ cảm biến chính 200MP nhưng cải tiến khẩu độ (f/1.4) giúp chụp đêm tốt hơn, đi kèm sạc nhanh được nâng cấp lên 60W. Toàn bộ dòng máy sẽ chạy One UI 8.5 trên nền Android 16, hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm. Giá bán dự kiến khởi điểm từ 799 USD, không thay đổi so với thế hệ trước.