Dù ngày diễn ra sự kiện ra mắt Galaxy S26 Ultra đã được giới công nghệ đồn đoán từ trước, nhưng lần “xác nhận” mới đây lại đến theo cách khá thú vị: thông qua một cuộc thi trên mạng xã hội.

Samsung Gulf và cú “lỡ tay” trên mạng xã hội

Từ nhiều tuần nay, cộng đồng công nghệ gần như đã mặc định rằng sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo của Samsung, nơi hãng sẽ giới thiệu dòng Galaxy S26, trong đó tâm điểm là Galaxy S26 Ultra, sẽ diễn ra vào ngày 25/2.

Tuy nhiên, thay vì một thông báo chính thức, thông tin này lại được “hé lộ” bởi tài khoản mạng xã hội của Samsung Gulf, đại diện của Samsung tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Galaxy S26 Ultra phiên bản tím Cobalt. Ảnh: Michael Ma

Trên nền tảng X (Twitter), Samsung Gulf đăng tải bài viết quảng bá cho một cuộc thi với những phần thưởng hấp dẫn.

Người tham gia chỉ cần theo dõi các tài khoản @SamsungGulf trên X, Instagram và TikTok, sau đó chia sẻ dự đoán của mình về những thiết bị mà Samsung sẽ giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới.

Bài dự thi phải kèm hashtag #GalaxyUnpacked và người dùng được phép tham gia không giới hạn số lần.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một hoạt động truyền thông quen thuộc nhằm khuấy động không khí trước thềm sự kiện lớn. Nhưng chính nội dung chi tiết của cuộc thi lại vô tình “bật mí” điều mà Samsung chưa công bố công khai.

Cuộc thi do Samsung Gulf tổ chức được chia thành hai giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên mang tên “Before Galaxy Unpacked”, diễn ra từ ngày 2/2 đến hết ngày 24/2.

Những người tham gia trong khoảng thời gian này sẽ có cơ hội giành được phần thưởng là một chiếc Galaxy Watch 8, mẫu đồng hồ thông minh thế hệ mới chưa ra mắt.

Giai đoạn 2 có tên “During and After Galaxy Unpacked”, bắt đầu từ ngày 25/2 và kéo dài đến ngày 10/4.

Ở giai đoạn này, người chơi cần chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội tính năng yêu thích nhất của những thiết bị mới được Samsung công bố.

Phần thưởng lớn nhất cho giai đoạn này là một chiếc Samsung Galaxy S25 FE.

Mỗi nền tảng mạng xã hội (X, Instagram và TikTok) đều sẽ có người chiến thắng riêng ở từng giai đoạn. Điều này đồng nghĩa sẽ có ba người giành được Galaxy Watch 8 và ba người khác nhận Galaxy S25 FE.

Điểm mấu chốt nằm ở phần điều khoản và điều kiện của cuộc thi. Samsung Gulf đã gắn liên kết dẫn đến trang điều khoản, trong đó nêu rõ ngày kết thúc của giai đoạn “Before Galaxy Unpacked” là 24/2, còn giai đoạn “During and After Galaxy Unpacked” bắt đầu từ 25/2.

Sự phân chia này gần như không để lại chỗ cho nghi ngờ. Nếu giai đoạn “trước Unpacked” kết thúc vào ngày 24/2, thì ngày 25/2 rõ ràng phải là thời điểm sự kiện Galaxy Unpacked chính thức diễn ra.

Nếu sự kiện được tổ chức muộn hơn, Samsung buộc phải kéo dài giai đoạn “Before Galaxy Unpacked” sang các ngày sau 25/2, điều đã không xảy ra.

Nói cách khác, dù không tuyên bố trực tiếp, Samsung Gulf đã vô tình xác nhận rằng Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 25/2, đúng như những gì giới thạo tin đã dự đoán từ trước.

Ngày 25/2: mốc thời gian cần đánh dấu

Với những dữ kiện trên, ngày 25/2 gần như là mốc thời gian “chắc như đinh đóng cột” cho sự kiện Galaxy Unpacked năm nay.

Đây là ngày mà Samsung được kỳ vọng sẽ trình làng thế hệ flagship 2026 của mình, đặc biệt là Galaxy S26 Ultra, mẫu máy hội tụ những công nghệ tiên tiến nhất của hãng.

Việc Samsung tổ chức một cuộc thi quy mô lớn, kéo dài nhiều tuần trước và sau sự kiện, cũng cho thấy tầm quan trọng của Unpacked lần này.

Đây không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm đơn thuần, mà còn là dịp để Samsung tạo ra bất ngờ, củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc thiết bị di động cao cấp.

Về phần cứng, giới quan sát kỳ vọng Samsung sẽ giới thiệu đầy đủ bộ ba smartphone gồm Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Trong đó, S26 Ultra được dự đoán sẽ tiếp tục là “át chủ bài” với những nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh smartphone, sự kiện Unpacked cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của tai nghe không dây Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro.

Ngoài ra, một tin đồn thú vị khác cho rằng Samsung có thể giới thiệu kính thông minh, một sản phẩm hoàn toàn mới, đánh dấu bước đi tiếp theo của hãng trong lĩnh vực thiết bị đeo và thực tế mở rộng.

Dù thông tin về kính thông minh mới chỉ dừng ở mức đồn đoán, nhưng việc Samsung mạnh tay tổ chức cuộc thi và khuyến khích người dùng “đoán trước” sản phẩm ra mắt khiến nhiều người tin rằng hãng đang chuẩn bị một bất ngờ lớn.

Với hàng loạt sản phẩm mới được kỳ vọng ra mắt, đặc biệt là Galaxy S26 Ultra, sự kiện này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thông tin đáng chú ý cho thị trường smartphone toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Samsung rõ ràng muốn tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Và nếu những suy đoán hiện tại là đúng, Galaxy Unpacked sắp tới có thể sẽ là một trong những sự kiện đáng xem nhất của làng công nghệ năm nay.

(Theo PhoneArena, GSMarena)