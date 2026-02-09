Rò rỉ dày đặc khi ngày ra mắt cận kề

Khi thời điểm ra mắt Galaxy S26 Ultra đang đến gần, bức tranh về mẫu flagship cao cấp nhất của Samsung ngày càng rõ nét hơn.

Chỉ một ngày sau khi leaker nổi tiếng Evan Blass chia sẻ video 360 độ của chiếc máy với màu Cobalt Violet, một nguồn tin kỳ cựu khác là Ice Universe tiếp tục hé lộ những khác biệt trực quan quan trọng giữa Galaxy S26 Ultra và người tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra sẽ khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm ở ít nhất một điểm lớn. Ảnh: Evan Blass trên X

Tuy nhiên, nếu người dùng đang chờ đợi một cuộc “đại tu” thiết kế, thì những thông tin mới nhất có thể sẽ khiến nhiều người phải điều chỉnh lại kỳ vọng.

Theo Ice Universe, Galaxy S26 Ultra sẽ không có một cuộc lột xác mạnh mẽ về ngoại hình. Thay vào đó, Samsung dường như chọn cách giữ lại gần như toàn bộ dáng dấp tổng thể của Galaxy S25 Ultra, rồi bổ sung hàng loạt thay đổi nhỏ để mang đến cảm giác cao cấp và dễ sử dụng hơn.

Cách tiếp cận này phản ánh triết lý quen thuộc của Samsung trong vài năm gần đây: cải tiến từng bước, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính nhận diện của dòng Galaxy S Ultra không bị phá vỡ.

Ba thay đổi thiết kế đáng chú ý

Trong những điểm khác biệt được Ice Universe nêu ra, có ba chi tiết nổi bật nhất.

Trước hết, các góc máy của Galaxy S26 Ultra sẽ được bo cong hơn một chút so với thế hệ trước. Dù thay đổi này không quá dễ nhận ra khi nhìn nhanh, nhưng nó giúp tổng thể thiết kế bớt “thô” và cải thiện đáng kể cảm giác cầm nắm, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng máy bằng một tay.

Thứ hai, phần khoét cho camera trước sẽ được mở rộng hơn. Mục đích của thay đổi này là để hỗ trợ góc nhìn rộng hơn cho camera selfie, qua đó nâng cao chất lượng chụp ảnh và gọi video, một nhu cầu ngày càng quan trọng trong bối cảnh mạng xã hội và làm việc từ xa phát triển mạnh.

Cuối cùng, kích thước màn hình sẽ tăng nhẹ, từ 6,86 inch lên khoảng 6,89 inch. Điều đáng chú ý là độ dày viền màn hình được cho là không thay đổi.

Trước đó, một số tin đồn từng cho rằng Samsung sẽ giữ nguyên kích thước màn hình vật lý nhưng thu hẹp viền để tăng diện tích hiển thị.

Thực tế rò rỉ mới nhất cho thấy hãng chọn phương án tăng kích thước màn hình thay vì can thiệp vào viền.

Những cải tiến khác về hình dáng và kích thước

Ngoài ba điểm chính kể trên, Galaxy S26 Ultra còn được đồn đoán sẽ có cụm camera sau được sắp xếp lại. Ba trong bốn ống kính phía sau sẽ nằm trong một khung dạng viên thuốc đặt theo chiều dọc, mang đến diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn so với thiết kế rời rạc trước đây.

S26 Ultra trông mỏng nhưng không đến mức gây khó chịu. Ảnh: Evan Blass trên X

Về kích thước tổng thể, máy được cho là sẽ cao hơn khoảng 0,8mm, rộng hơn 0,5mm nhưng lại mỏng hơn 0,3mm so với Galaxy S25 Ultra.

Đáng chú ý, dù kích thước tăng nhẹ, trọng lượng của Galaxy S26 Ultra lại giảm khoảng 4g, cho thấy Samsung đã tối ưu lại cấu trúc bên trong để cải thiện trải nghiệm cầm nắm lâu dài.

Những điều chỉnh này nhiều khả năng sẽ làm hài lòng các fan trung thành của dòng Galaxy S, đặc biệt là những người không muốn Samsung đi quá xa khỏi thiết kế quen thuộc.

Thay vì chạy theo xu hướng thiết kế mới mẻ, Samsung dường như ưu tiên tính thực dụng.

Ví dụ điển hình là các góc cạnh sắc nét từng giúp Galaxy S Ultra có ngoại hình rất “nhận diện”, nhưng lại không phải lúc nào cũng mang đến sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Việc bo cong nhẹ các góc cho thấy Samsung đã lắng nghe phản hồi từ người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác là Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ quay trở lại sử dụng khung nhôm, chỉ hai năm sau khi Samsung chuyển sang khung titanium trên các mẫu Ultra gần đây.

Dù titanium mang lại cảm giác cao cấp và độ bền cao, nhưng nhôm có lợi thế về trọng lượng nhẹ hơn, dễ gia công và chi phí thấp hơn.

Hệ thống camera không phải là tinh tế nhất trên thế giới, nhưng như vậy cũng chấp nhận được. Ảnh: Evan Blass trên X

Quyết định này cho thấy Samsung đang cân nhắc kỹ giữa trải nghiệm thực tế, chi phí sản xuất và chiến lược định vị sản phẩm.

Với thân máy mỏng hơn, các góc bo mềm mại hơn và cụm camera sau được làm mới, Galaxy S26 Ultra vẫn có thể hấp dẫn những người đang tìm kiếm một thiết kế tinh tế và dễ sử dụng hơn.

Dù vậy, rõ ràng đây chỉ là những thay đổi mang tính gia tăng, không phải bước nhảy vọt.

Những rò rỉ này cũng củng cố nhận định rằng Samsung đang tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện thiết kế hiện có, trong khi để các tính năng AI trở thành điểm nhấn chính của thế hệ Galaxy S26.

Với chiến lược này, Galaxy S26 Ultra có thể không gây “choáng ngợp” ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại hứa hẹn mang đến trải nghiệm cân bằng và chín muồi hơn cho người dùng cao cấp.

(Theo PhoneArena, The Verge)