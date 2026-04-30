Trong nỗ lực bắt kịp các tính năng AI của Android, Apple được cho là đang xây dựng một bộ công cụ chỉnh sửa ảnh sẽ ra mắt trên iOS 27 vào cuối năm nay. Các công cụ này sẽ phụ thuộc đáng kể vào trí tuệ nhân tạo.

Theo Bloomberg, “táo khuyết” đang phát triển các công cụ mới do Apple Intelligence hỗ trợ cho iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

Các công cụ mới sẽ cho phép người dùng "mở rộng, nâng cao và căn chỉnh lại khung hình ảnh" bằng cách sử dụng AI trên thiết bị với thời gian xử lý chỉ mất vài giây.

Ứng dụng Ảnh trên iPhone sẽ được Apple bổ sung các tính năng chỉnh sửa AI. Ảnh: Shutterstock

Rõ ràng, những công cụ mới này nhằm mục đích bắt kịp các sản phẩm của Google và Samsung. Google hiện đã cung cấp Magic Eraser, Photo Unblur và mở rộng hình ảnh tạo sinh trên các thiết bị Pixel và một số máy Android.

Trong những năm gần đây, Samsung có xu hướng giữ nguyên phần cứng camera trên điện thoại Galaxy, nhưng cung cấp các cải tiến thông qua chỉnh sửa và nâng cấp độ phân giải bằng AI.

Trong khi đó, Apple hiện chỉ có một công cụ được hỗ trợ bởi AI: Clean Up, cho phép xóa các vật thể trong ảnh.

Bốn công cụ dựa trên AI

Theo Bloomberg, Apple sẽ thêm phần "Apple Intelligence Tools" mới vào giao diện chỉnh sửa ảnh. Một số công cụ được điểm tên bao gồm Enhance, Extend, Reframe và các tính năng Clean Up mới.

Enhance sử dụng AI để cải thiện màu sắc, ánh sáng và chất lượng hình ảnh tổng thể. Extend sẽ tạo ra các hình ảnh bổ sung vượt ra ngoài khung hình gốc của bức ảnh. Tính năng này dường như tương tự với trình tạo ảnh bằng AI tạo sinh có sẵn cho Android.

Reframe dành cho ảnh không gian, định dạng hình ảnh 3D dành cho kính Vision Pro. Công cụ này sẽ cho phép người dùng thay đổi góc nhìn sau khi chụp ảnh.

Cuối cùng, Clean Up sẽ nhận được các bản nâng cấp do phiên bản hiện tại đôi khi tạo ra kết quả thiếu chuẩn xác.

Dù vậy, quá trình phát triển không hề suôn sẻ. Hiện tại, các công cụ Extend và Reframe hoạt động chưa đáng tin cậy. Tuy nhiên, Apple vẫn còn vài tháng trước khi iOS 27 ra mắt vào mùa thu này.

Hiện chưa rõ liệu các công cụ mới có sử dụng bất kỳ mô hình Gemini nào như một phần của mối quan hệ hợp tác AI giữa Apple và Google nhằm trình làng Siri 2.0 hay không.

(Theo Tom’s Guide)