Samsung Electronics, hôm 9/4, thông báo định hướng thiết kế mới cho dòng smartphone và tai nghe Galaxy sẽ lấy con người làm trung tâm. Mục tiêu của hãng là giúp công nghệ và dữ liệu hòa quyện liền mạch hơn vào cuộc sống của người dùng.

Lee Il-hwan, Phó Chủ tịch điều hành Bộ phận Trải nghiệm Di động của Samsung Electronics, cho biết: "Dù các sản phẩm Galaxy tích hợp công nghệ tiên tiến, định hướng thiết kế mới hướng tới tính thẩm mỹ thoải mái và tinh tế".

Ông Lee nhấn mạnh thiết kế mới sẽ tập trung vào sự mềm mại về mặt thị giác, sự thoải mái khi chạm trong từng khoảnh khắc sử dụng và mang lại cảm giác ấm áp.

Galaxy S26 Ultra không còn vuông vức như các thế hệ trước. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S26 và Galaxy Buds 4 là những sản phẩm đầu tiên phản ánh triết lý này. Dòng S26, ra mắt hồi đầu năm nay, đã đạt được tính nhất quán trong thiết kế cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Thay vì áp dụng các độ cong góc khác nhau, dòng S26 lần đầu tiên thống nhất độ cong góc bán kính 7mm trên cả ba phiên bản Ultra, Plus và tiêu chuẩn.

Lee Ji-young, Phó chủ tịch thiết kế dòng S26, giải thích: "Các mẫu Galaxy Ultra vốn nổi tiếng với thiết kế góc cạnh nay đã được làm mềm mại hơn, mang lại tính thẩm mỹ mượt mà, cảm giác cầm nắm thoải mái và độ ổn định cao hơn khi sử dụng lâu dài".

Độ cong 7mm được lựa chọn dựa trên bản sắc đặc trưng của Galaxy, cảm giác cầm nắm và sự cân bằng tổng thể của thiết kế.

Đối với Galaxy Buds 4, nhà thiết kế Song Jun-yong khẳng định sự thoải mái khi đeo là yếu tố quyết định hiệu suất của một thiết bị đeo.

Hãng đã áp dụng dữ liệu công thái học từ hơn 100 triệu tập dữ liệu hình dáng tai, thu thập thông qua quá trình hợp tác với Đại học Michigan từ năm 2024, cùng hơn 10.000 mô phỏng để tinh chỉnh độ vừa vặn.

Phần hộp sạc của Buds 4 cũng được thiết kế lại, chuyển kiểu dáng từ dọc sang ngang nhằm giúp người dùng cất và lấy tai nghe dễ dàng hơn. Việc sử dụng vỏ trong suốt cho phép người dùng nhanh chóng kiểm tra tai nghe bên trong.

Ông Lee Il-hwan kết luận: "Galaxy được nhận diện nhờ công nghệ dẫn đầu thị trường, nhưng giá trị của nó chỉ được truyền tải trọn vẹn khi mang lại sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Cả công nghệ và thiết kế cuối cùng đều phải hướng về con người".

(Theo Korea Times)