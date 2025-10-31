Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục chứng kiến phiên 31/10 chịu áp lực bán rất lớn. Nhiều cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm “họ Vin” và nhóm Gelex giảm mạnh từ đầu tới cuối phiên sau khi đã giảm sâu trong các phiên trước đó.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường chứng khoán và diễn ra ở phần lớn các mã thuộc nhóm VN30, qua đó khiến chỉ số VN30 giảm gần 40 điểm (-2,07%) xuống 1.885,36 điểm. Chỉ số VN-Index giảm gần 30 điểm (-1,8%) xuống 1.639,65 điểm.

Thị trường chứng kiến dòng tiền rút khá nhanh khỏi nhiều mã cổ phiếu blue-chips, trong khi nguồn tiền mới có dấu hiệu yếu ớt.

Kết thúc phiên giao dịch 31/10, trong 30 mã trụ cột nhóm VN30, có 21 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 8 mã tăng giá nhẹ.

Cả 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) đều giảm. Vingroup tụt giảm 13.100 đồng xuống 191.000 đồng/cp; Vinhomes giảm 4.800 đồng xuống 99.200 đồng/cp; VRE giảm 1.300 đồng xuống 33.300 đồng/cp.

Cổ phiếu VietJet (VJC) giảm 8.500 đồng xuống 187.000 đồng/cp.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản cũng suy yếu.

HDBank (HDB) giảm 1.400 đồng xuống 32.000 đồng/cp. LPBank (LPB) giảm 1.300 đồng xuống 50.700 đồng/cp. Sacombank (STB) giảm 1.400 đồng xuống 55.500 đồng/cp…

Thị trường chứng khoán giảm liên tiếp. Ảnh: HH

Với phiên giảm mạnh cuối tuần, TTCK khép lại tháng 10 với chuỗi 3 tuần điều chỉnh liên tiếp. Điểm nổi bật trong tuần là dòng tiền ảm đạm, có dấu hiệu rút ra, thanh khoản thấp, chỉ loanh quanh 20-30 nghìn tỷ đồng/phiên, so với cao điểm lên tới 50-70 nghìn tỷ đồng. Tình trạng giằng co và phân hóa mạnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.

Trong tuần 27-31/10, VN-Index giảm 43,53 điểm (-2,6%). Trong khi HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,54%). Một điểm đáng chú ý là sự đi xuống của nhiều cổ phiếu lớn. Nhiều mã hút dòng tiền trước đó như CEO, DIG, KBC, HDB, VIX… cũng tụt giảm.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng bất ngờ hút dòng tiền và tăng mạnh, điển hình như PVD, GAS, PVC, PVB… Chính phủ hôm 28/10 ban hành Nghị quyết quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Khối ngoại tiếp tục gây sức ép trong phiên 31/10 và cả tuần. Trong tuần, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,4 nghìn tỷ đồng. Ngược lại, khối tự doanh mua ròng 2 phiên liên tiếp.

Theo CSI, mặc dù giảm khá mạnh nhưng thanh khoản ở mức thấp cho thấy áp lực bán tháo là chưa có. Xu hướng chốt lời gia tăng mạnh sau khi VN-Index tiếp cận mốc tâm lý 1.800 khiến VN-Index sụt giảm (-1,33%) trong tháng 10, hình thành nên xu hướng điều chỉnh khi có 2 tháng giảm điểm liên tiếp.

Hiện nhiều nhà đầu tư có xu hướng hạn chế giao dịch khi cổ phiếu liên tục giảm giá. Nhiều người gồng lỗ chờ thị trường hồi phục.

Theo CI, ở biểu đồ tuần, dù thanh khoản trong tuần qua giảm mạnh (khối lượng khớp lệnh giảm -30,3% so với mức bình quân 20 tuần), song biên độ giảm của VN-Index khá lớn (-2,59%) đang cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Xét trên các biểu đồ ngày, tuần, tháng đều phản ánh xu hướng điều chỉnh của VN-Index nên mức độ rủi ro cho vị thế mua khá cao. CSI kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm trong tháng tới, khi đó áp lực bán có thể dừng.