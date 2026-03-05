Chiều 5/3, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, sân bay Đà Nẵng là cảng hàng không quốc tế dùng chung dân dụng và quân sự. Giai đoạn 2021-2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, công suất khoảng 20 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm; có thể khai thác các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350.

Đến năm 2050, sân bay giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, nhưng nâng công suất hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: G.X

Hạ tầng khu bay giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu, bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối để nâng hiệu quả khai thác. Khu sân đỗ phía Nam được mở rộng, nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52.

Nhà ga T1 sẽ được mở rộng, nâng công suất lên 14 triệu khách mỗi năm; còn nhà ga T2 được cải tạo đạt 6 triệu khách mỗi năm. Nhà ga hàng hóa bố trí phía Bắc sân bay với diện tích khoảng 2,46ha...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết thành phố đã phê duyệt chủ trương nâng cấp Nhà ga T2 và sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai quy hoạch, xem đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với định hướng xây dựng khu thương mại tự do và mô hình đô thị sân bay.

Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 11.860 km², trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn nhất cả nước. Dân số hơn 3 triệu người, không gian phát triển mở rộng từ đô thị ven biển đến khu vực miền núi phía Tây. Hiện Đà Nẵng có hai sân bay gồm sân bay Đà Nẵng (nằm ở phường Hoà Cường và phường An Khê - khu vực trung tâm thành phố) và sân bay Chu Lai (thuộc xã Núi Thành).