Chiều 11/2 (tức 24 tháng Chạp), ngay từ cửa ngõ vào Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, dòng xe taxi và xe công nghệ nối đuôi nhau nhích từng mét để vào khu vực trả khách.

Bên trong nhà ga T3, hành khách chen chúc chờ làm thủ tục. Dù không gian nhà ga mới hiện đại và rộng rãi nhưng trước sức ép của hàng vạn hành khách đổ về, các sảnh chờ gần như không còn chỗ trống.

Tại khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không, dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt. Hầu hết hành khách đều mang theo lượng lớn hành lý để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ cân hành lý ký gửi.

Chị Hoàng Mai (quê Nghệ An) chia sẻ: "Tôi đã làm thủ tục online từ nhà nhưng vì có 3 thùng quà Tết và hành lý ký gửi nên vẫn phải ra quầy. Tôi đứng đợi gần 30 phút rồi vẫn chưa đến lượt".

Hình ảnh các gia đình có con nhỏ ngồi trên xe đẩy, ánh mắt háo hức hướng về quê nhà đã trở nên quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Dù mọi người có chút mệt mỏi sau một năm làm việc vất vả nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui khi sắp được quây quần bên người thân.

Theo thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong ngày 11/2, sân bay khai thác 1.063 chuyến bay với tổng lượng khách dự kiến đạt 160.459 lượt. Trong đó, khách quốc nội chiếm ưu thế với gần 100.000 người, tập trung chủ yếu ở các chặng từ TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Riêng nhà ga T3 phục vụ 448 chuyến bay, đón hơn 63.000 lượt khách. Việc "chia lửa" này góp phần quan trọng trong duy trì nhịp độ khai thác ổn định của sân bay trong cao điểm Tết Nguyên đán.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách sẽ còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu.