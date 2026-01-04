Theo phương án điều hành, khai thác từ Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay (4/1), sân bay khai thác tổng cộng 809 chuyến bay. Ước tính có khoảng 140 nghìn lượt khách qua lại, cao hơn 5 nghìn lượt so với kịch bản dự báo 135 nghìn khách được đưa ra trước đó.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt khoảng 140 nghìn lượt trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: TK

Áp lực lớn nhất tập trung ở chiều khách đến với khoảng 73 nghìn lượt khi dòng người hối hả quay trở lại TPHCM để bắt đầu nhịp làm việc mới. Ở chiều đi, lượng khách cũng duy trì mức cao với hơn 66 nghìn lượt.

Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế đạt con số ấn tượng với gần 62 nghìn lượt, bên cạnh 78 nghìn lượt khách nội địa. Điều này cho thấy tín hiệu hồi phục và tăng trưởng của thị trường du lịch ngay từ những ngày đầu năm.

Dù lượng khách thực tế cao hơn dự kiến, tình hình vận hành tại sân bay vẫn duy trì sự ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, việc 6 hãng hàng không (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways) chuyển sang khai thác tại Nhà ga T3 đã giúp "giảm nhiệt" đáng kể cho Nhà ga T1. Hiện tại, Nhà ga T1 chỉ còn phục vụ các chặng nội địa của Vietjet Air, giúp không gian đón khách trở nên thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, việc hành khách đẩy mạnh sử dụng hệ thống làm thủ tục trực tuyến (check-in online) và kiosk tự động đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tại khu vực soi chiếu an ninh.

Nhà ga T3 đã phát huy vai trò "giảm tải" cho sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: TK

Để đảm bảo hành trình suôn sẻ, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân chủ động làm thủ tục trực tuyến qua website hoặc ứng dụng điện thoại.

Hành khách được khuyến cáo hạn chế tối đa số lượng người thân đi cùng để tránh gây áp lực lên không gian nhà ga. Đồng thời, hành khách cần thường xuyên theo dõi bảng điện tử để cập nhật thông tin thay đổi về cửa khởi hành (gate), nhằm tránh trường hợp lỡ chuyến bay.