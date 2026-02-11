Sáng 11/2 (tức 24 tháng Chạp), người dân TPHCM thức dậy trong một không gian khác lạ. Thay vì cái nắng rực rỡ đặc trưng của phương Nam, bầu trời thành phố bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và mưa nhỏ kéo dài.

Mưa trái mùa xuất hiện vào ngày 24 Tết ở TPHCM khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: TK

Tại các tuyến đường trung tâm và các cửa ngõ thành phố, người tham gia giao thông phải bật đèn xe và mặc áo mưa kín mít. Cơn mưa rây rắc tuy không quá lớn nhưng đủ làm đường sá trơn trượt, khiến nhịp sống ngày cuối năm trở nên hối hả và có phần vất vả hơn.

Anh Minh Quân (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "Sáng sớm dắt xe ra đi làm mà cứ ngỡ như đang ở Đà Lạt hay Hà Nội. Trời mù mịt, mưa thấm vào áo lạnh buốt. Chỉ mong mưa tạnh sớm vì gần Tết rồi, đường sá thế này đi lại thật bất tiện".

Quốc lộ 13 mù mịt trong cơn mưa trái mùa ngày cận Tết. Ảnh: TK

Giao thông bị ùn ứ trên đường Hoàng Minh Giám theo hướng vào trung tâm TPHCM. Ảnh: TK

Tuy nhiên, nỗi lo không chỉ dừng lại ở người đi đường mà còn đè nặng lên các tiểu thương tại các bến hoa, chợ hoa xuân. Tại bến Bình Đông và công viên Gia Định, hàng nghìn chậu hoa từ miền Tây được tập kết, chờ khách trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Đối với những người bán hoa, mưa nhỏ kèm độ ẩm cao là "kẻ thù" lớn nhất. Thời tiết ẩm đột ngột có thể khiến các loại hoa như cúc đại đóa, vạn thọ bung nở sớm trước Giao thừa.

Chị Quyên, một tiểu thương bán hoa tại công viên Gia Định cho biết nếu mưa kéo dài thì toàn bộ công sức chăm bón cả năm có thể trôi theo dòng nước vì hoa "đua nhau" nở sớm.

Tiểu thương phải canh mưa để che bạt cho hoa tại công viên Gia Định. Ảnh: TK

Cúc đại đóa hay vạn thọ có nhiều lớp cánh. Nước mưa đọng sâu vào bên trong lõi hoa không thoát ra được, gây ra tình trạng thối nhũn từ bên trong. Ảnh: TK

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết từ ngày 11-13/2, toàn khu vực Nam Bộ về đêm và sáng sớm trời se lạnh, một số nơi xuất hiện mù nhẹ; riêng khu vực phía Bắc miền Đông có nơi trời lạnh. Ban ngày, trời nắng nhưng cường độ nắng có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước.

Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực dao động từ 20-23 độ C, riêng phía Bắc miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Khu vực miền Tây có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, một số nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Đáng chú ý, ngày 11-12/2, khu vực Nam Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa rào trái mùa, cục bộ có nơi kèm theo giông. Người dân cần lưu ý khả năng mưa giông có thể xảy ra bất chợt, nhất là vào cuối ngày; đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp che chắn để bảo vệ hàng hóa, cây cảnh và hoa Tết.