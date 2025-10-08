Ngày 8/10, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA chính thức công bố phát động cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”.

Với thông điệp “Tôn vinh trí tuệ - Bồi dưỡng nhân tài” và “Đi trước đón đầu - Chủ động, tiên phong”, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cầu nối quan trọng giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng quốc gia.

Gồm 2 vòng thi chính Sơ khảo vào ngày 18/10 và Chung khảo vào ngày 15/11, “Sinh viên An ninh mạng năm 2025” do NCA chủ trì, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT.

Năm nay, cuộc thi có chủ đề mang tính thời sự cao là “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Theo đại diện NCA, đây là cơ hội để các bạn sinh viên trực tiếp tiếp cận những tình huống an ninh mạng thực tế, từ đó phát triển năng lực chuyên môn, tư duy xử lý ứng biến và khả năng sáng tạo.

Đối tượng tham gia cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” là sinh viên các trường tại Việt Nam và một số trường của các nước trên thế giới.

Hội đồng đề thi của “Sinh viên An ninh mạng 2025” gồm các chuyên gia được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập đã có sự thống nhất cao trong triển khai công tác chuẩn bị nội dung cho cuộc thi.

Với hơn 30 chuyên gia, những người rất có kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng các cuộc thi an ninh mạng trong nước và quốc tế, các thành viên của tổ ra đề đủ sức tạo ra một sân chơi trí tuệ, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên an ninh mạng tiếp theo.

Được tổ chức với 2 vòng thi chính được thiết kế với hình thức và nội dung khác nhau, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” nhằm đánh giá toàn diện từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng ứng dụng và khả năng xử lý các tình huống an ninh mạng.

Cụ thể, trong vòng Sơ khảo diễn ra ngày 18/10, sinh viên thi trực tuyến theo hình thức Jeopardy CTF, bao gồm nhiều mảng chuyên sâu như Pwnable - Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, shellcode); Reverse Engineering - Dịch ngược mã nguồn, phân tích packer/crypter; Web Security - Phát hiện và khai thác lỗ hổng ứng dụng web; Cryptography/Algorithmic Challenge - Giải mã thuật toán, ứng dụng kỹ năng lập trình - giải thuật để vượt qua thử thách. Vòng thi này giúp đánh giá toàn diện năng lực nền tảng và kỹ thuật chuyên sâu của sinh viên.

Ở vòng Chung khảo diễn ra ngày 15/11 tại trụ sở Cục A05, các đội sinh viên xuất sắc nhất vượt qua vòng Sơ khảo sẽ tranh tài theo 2 bảng đấu. Trong đó, bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi “Attack - Defense” (tấn công - phòng thủ trực tiếp). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào Trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về Web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250 triệu đồng tiền mặt, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ; cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số.

Ngoài ra, kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…

Ban tổ chức cũng cho hay, tại vòng Chung khảo diễn ra ngày 15/11, song song cùng với lịch trình thi đấu của các đội sinh viên, còn diễn ra “Ngày hội sinh viên an ninh mạng 2025” tại cơ sở 2 của Cung Thiếu nhi thành phố Hà Nội. Hoạt động dự kiến thu hút hơn 1.500 sinh viên sẽ tham gia cổ vũ cho các đội thi qua bằng cách theo dõi các thông tin được truyền hình trực tiếp từ đấu trường.

Bên cạnh đó, các sinh viên yêu thích lĩnh vực an ninh mạng còn được tham gia tọa đàm hướng nghiệp với các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận hội chợ việc làm và đào tạo quy tụ nhiều đơn vị công nghệ, tuyển dụng và đào tạo uy tín, nơi mang đến cơ hội thực tập, việc làm và học bổng chuyên sâu.

Với các tổ chức, doanh nghiệp, “Ngày hội sinh viên an ninh mạng 2025” là một dịp để các doanh nghiệp có thể khai phá, chiêu mộ được nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an ninh mạng chất lượng cao, cập nhật các xu hướng an ninh mạng mới nhất và có cơ hội kết nối giao lưu với các trường đại học, trung tâm đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước. Dự kiến, có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia các hoạt động đồng hành và có các gian hàng hướng nghiệp, giới thiệu công nghệ, tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện.