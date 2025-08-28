Liên đoàn cờ tướng Việt Nam vừa công bố giải đấu “Thần đồng Cờ Tướng 2025”, khởi động trên quy mô toàn quốc dành cho lứa tuổi 6 –15, với nhiều điểm mới mẻ cả về hình thức lẫn nội dung. Theo công bố, giải đấu dành cho các kỳ thủ nhí năm nay được cải tiến theo hướng trẻ hóa, đưa môn thể thao truyền thống trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với thế hệ thiếu nhi.

Các kỳ thủ nhí được tranh tài bằng bộ cờ được lồng ghép giá trị văn hóa Việt

Ngoài hành trình thi đấu thu hút thí sinh trên toàn quốc tranh tài, giải đấu còn lồng ghép giá trị văn hóa Việt thông qua bộ cờ “Rạch đôi sơn hà”, tái hiện bối cảnh Trịnh – Nguyễn phân tranh, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh “Cờ Chúa”; Logo chính thức lấy cảm hứng từ Dinh Gió và biểu tượng xoay cầu nguyện Tây Tạng, mang tinh thần trí tuệ, kiên nhẫn; Linh vật Trân Châu – một linh thú hậu duệ của Rồng...

Giải đấu được khởi động từ 28/8 và mở cổng đăng ký từ 01/9 đến 26/10. Vòng loại diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ 8–16/11; VCK toàn quốc tổ chức6–7/12 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh).

Năm nay, Thần đồng Cờ tướng có cơ cấu giải thưởng phong phú: vòng loại, các kỳ thủ có thể nhận thưởng từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng. VCK, quán quân nhận cúp và 30 triệu đồng; các giải Nhì, Ba, Tư lần lượt trị giá 10 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng.