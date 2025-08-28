Ở lần đầu tiên đặt chân tới Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình bằng thất bại trước Kenya, nhưng kết quả chỉ phản ánh một phần nhỏ bức tranh.

Nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực. Ảnh: Volleyball World

Điều đọng lại sâu đậm hơn chính là tinh thần chiến đấu, ý chí bền bỉ và những bài học quý giá mà các cô gái vàng mang về cho bóng chuyền Việt Nam.

Được xếp cùng bảng với những đối thủ có truyền thống và thể hình vượt trội, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không hề tỏ ra e ngại.

Từng set đấu, từ Ba Lan, Đức cho tới Kenya, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã chơi với tất cả sự tự tin, liên tục bám đuổi điểm số và có những thời khắc khiến đối thủ phải căng mình chống đỡ.

Điều đó cho thấy bản lĩnh không hề nhỏ của một tập thể mới lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh, đặc biệt là tinh thần.

Thanh Thúy và Như Quỳnh đầy mạnh mẽ. Ảnh: Volleyball World

Nổi bật nhất vẫn là thủ lĩnh Trần Thị Thanh Thúy. Ở mỗi trận, cô không chỉ ghi nhiều điểm quan trọng mà còn truyền cảm hứng cho đồng đội bằng thái độ thi đấu quyết liệt và nụ cười không bao giờ tắt.

Bên cạnh Thúy, những gương mặt trẻ như Bích Thủy, Kiều Trinh hay Như Quỳnh đã để lại dấu ấn với những pha tấn công mạnh mẽ, hàng chắn vững vàng và cả sự lì lợm trong phòng thủ

Những trận đấu tại Thái Lan là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang có một thế hệ kế cận giàu tiềm năng.

Hành trình tại giải vô địch thế giới lần này cũng mang lại vô số kinh nghiệm quý. Đội tuyển được cọ xát với những lối chơi hiện đại, được kiểm nghiệm sức mạnh thể lực và sự kiên nhẫn ở môi trường khắc nghiệt nhất.

Việt Nam lần đầu dự giải bóng chuyền thế giới để lại tinh thần đẹp. Ảnh: Volleyball World

Nếu như thể hình, tốc độ hay sức mạnh cơ bắp còn là khoảng cách, thì tinh thần thi đấu, khát vọng và khả năng phối hợp của Việt Nam đã chứng minh không hề kém cạnh. Chính điều đó mở ra niềm tin rằng, với sự đầu tư bài bản hơn trong tương lai, đội tuyển có thể tiệm cận đẳng cấp cao.

Việt Nam rời giải mà không có chiến thắng nào, nhưng chia tay với một tâm thế khác: tự tin hơn, gắn kết hơn và giàu trải nghiệm hơn. Từ bây giờ, những trận đấu ở châu lục sẽ không còn làm các cô gái choáng ngợp, bởi họ đã đối diện với những đội hàng đầu thế giới.

Hành trình ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc tại giải thế giới 2025 vì thế sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ.

Những gì vừa diễn ra khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đang đi đúng hướng, và rằng với niềm tin, sự bền bỉ cùng tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, một ngày không xa, chúng ta sẽ còn chứng kiến những chiến thắng lịch sử trên đấu trường lớn.