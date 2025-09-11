Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ câu chuyện sản phụ Ngọc Trần mất con, bị bác sĩ N.V.T (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), người theo dõi chính cho chị, giải thích "do đen". Tuy nhiên, gia đình cho rằng bác sĩ T. tắc trách.

Trao đổi với VietNamNet, chị Ngọc cho biết theo dõi thai kỳ tại phòng khám của bác sĩ T., được đánh giá khỏe mạnh. Chị đăng ký gói dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và chọn bác sĩ trên đỡ đẻ. Chị Ngọc kể mình vỡ ối lúc 1h sáng 29/7, nhập viện ngay, đã liên lạc với bác sĩ T. nhưng 8 giờ sau, người này mới có mặt để "khám qua và chỉ định kích sinh rồi rời đi ngay". 15 giờ sau khi vào viện, khi tim thai suy yếu nghiêm trọng, bác sĩ T. mới có mặt và đỡ cho chị.

Sản phụ Ngọc Trần đăng ký sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Ngọc Trần

Sản phụ trẻ cũng cho rằng suốt thời gian dài chờ đợi, các hộ tá chưa theo dõi sát, "bảo nằm tự rặn một mình trong phòng sinh suốt 1 giờ mà không có hướng dẫn". Khi tim thai yếu, bác sĩ thay vì xem xét mổ cấp cứu vẫn để cho chị sinh thường. Kết quả, con chị chào đời trong tình trạng tím tái, không khóc được, cấp cứu nhưng không cải thiện nên chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương tối cùng ngày, chẩn đoán tăng áp động mạch phổi, suy hô hấp nặng, xẹp buồng tim. 10 ngày sau, bệnh nhi tử vong.

Theo phản ánh của chị Ngọc, sau khi chị sinh 1 ngày, chồng chị liên lạc với bác sĩ T. nhưng người này "bảo do nhà mình đen", đổ lỗi do chị rặn lâu, bệnh lý... trong khi chị cho rằng khi bác sĩ đến, chị chỉ rặn 10-15 phút là con chào đời.

Giám đốc Bệnh viện: Quy trình theo dõi đẻ và chuyên môn "không có vấn đề gì"

Ngày 11/9, trả lời VietNamNet, Tiến sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khẳng định quy trình theo dõi đẻ và chuyên môn "không có vấn đề gì". Kết quả này có được sau khi các bác sĩ của viện rà soát, đánh giá ngay khi sản phụ ra viện, cũng như khi bài viết của chị Ngọc xuất hiện trên mạng xã hội gần đây.

"Chúng tôi chia sẻ với nỗi đau và mất mát của sản phụ cùng gia đình nhưng không thể có chuyện 'tự rặn sinh một mình'. Thông thường khi sản phụ 'mở' hết sẽ lên bàn đẻ. Trong một phòng sinh có khoảng 2-3 người theo dõi, trong lúc chờ, họ sẽ di chuyển các vị trí qua các bàn đẻ để theo dõi, còn bác sĩ khám theo định kỳ do khám nhiều có thể gây phù nề", Tiến sĩ Hưng nói.

"Về chuyên môn, nếu sản phụ rặn nhanh, con sổ ngay sẽ không sao, nhưng sản phụ Ngọc 'rặn hơi khó', ối vỡ non, chuyển dạ suốt 15 giờ đồng hồ có thể đã uể oải. Có thể sản phụ mong muốn lúc nào cũng phải có người đứng bên cạnh", Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói.

Ngoài ra, Tiến sĩ Hưng khẳng định, gốc rễ vấn đề khiến trẻ tử vong là bệnh lý phổi không trưởng thành gây tăng áp lực phổi không thể phát hiện trong quá trình siêu âm thai kỳ. Khi còn trong bụng mẹ, trẻ không thực hiện chức năng hô hấp. Sau sinh, phổi phải hoạt động độc lập nhưng do phế nang không trưởng thành nên gây thiếu oxy, tím tái và tăng áp lực động mạch phổi.

"Chúng tôi đã yêu cầu bác sĩ báo cáo sự việc. Tôi khẳng định quy trình theo dõi đẻ và chuyên môn không có vấn đề gì", Tiến sĩ Hưng nói.

Sau khi bài viết của sản phụ xuất hiện trên mạng xã hội, song song với việc rà soát quy trình chuyên môn, phía bệnh viện cũng có kế hoạch gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến sản phụ và gia đình.