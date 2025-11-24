Khoảng 5h ngày 24/11, Trạm cấp cứu vệ tinh 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận cuộc gọi khẩn cấp. Khi đội cấp cứu có mặt tại ngôi nhà ở Bình Tân, bệnh nhân đã bất tỉnh hoàn toàn, tay chân co giật, không tiếp xúc được.

Người vợ khóc nghẹn cho biết, tối qua, chồng đi nhậu với bạn về khuya và nói mệt nên ngủ riêng một phòng. Sáng sớm, vợ lên gọi thì thấy chồng nằm bất động, không biết gì nên đã hốt hoảng gọi 115.

Tại hiện trường, bác sĩ đo huyết áp bệnh nhân vọt lên mức rất cao, mạch nhanh. Ê-kíp đã xử trí hạ huyết áp khẩn cấp, chống co giật và đưa vào viện ngay lập tức. Kết quả chụp CT tại bệnh viện xác định người đàn ông bị xuất huyết vùng thân não kèm tràn máu não thất. Đây là vị trí được ví như “cửa tử” của đột quỵ xuất huyết.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện tiếp nhận trường hợp trên cho biết, bệnh nhân vẫn nguy kịch.

Theo bác sĩ Tuệ, những trường hợp đột quỵ xuất huyết não do tăng huyết áp kết hợp uống rượu bia khá phổ biến. Cơn tai biến thường gặp vào sáng sớm hoặc đêm khuya. Rượu làm giãn mạch đột ngột, sau đó co mạnh, cộng với huyết áp vốn đã cao không kiểm soát khiến mạch máu não dễ vỡ. Nguy hiểm hơn khi bệnh nhân ngủ một mình, không ai phát hiện kịp trong khoảng "thời gian vàng".

Cao huyết áp không gây đau, không có biểu hiện ra bên ngoài nhưng lại dễ cướp đi tính mạng người bệnh. Uống một chén rượu có thể làm huyết áp tăng vọt ở người có sẵn bệnh lý. Một số người cho rằng ngủ một giấc cho hạ huyết áp nhưng đây là suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm.

Đối với đột quỵ thể xuất huyết thân não, tỷ lệ cứu sống rất thấp, đa số để lại di chứng nặng hoặc tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có tiền sử huyết áp cao tuyệt đối không được bỏ thuốc dù chỉ một ngày, hạn chế tối đa rượu bia, đặc biệt không nhậu khuya rồi về ngủ một mình. Gia đình cần chú ý theo dõi người thân lớn tuổi vào buổi tối và sáng sớm, thời điểm đột quỵ xảy ra nhiều nhất.

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ (FAST): Face (Méo miệng): Mặt méo xệ một bên; Arm (Yếu tay): Tay chân một bên không nhấc được; Speech (Nói khó): Nói ngọng, không nói được; Time (Thời gian): Gọi cấp cứu ngay lập tức.

Khi phát hiện người có dấu hiệu đột quỵ, tuyệt đối không cắt lể, cạo gió, giác hơi, trích máu đầu ngón tay, uống thuốc hạ huyết áp; không để bệnh nhân tự đi hoặc tự lái xe đến bệnh viện. Các bác sĩ cảnh báo, người dân hãy gọi ngay 115 hoặc số cấp cứu địa phương khi bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu đột quỵ vì mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào não chết đi không hồi phục.

